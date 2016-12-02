Орел, 2 декабря, 2016, 21:41 — ИА Регнум. В администрации президента готовят список регионов, где в ближайшее время могут поменяться губернаторы. Учитывая количество скандалов в Орловской области в последнее время, не исключено, что в этот список может попасть и Вадим Потомский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Orel-region.ru Вадим Потомский

Орловской области хронически не везет с руководителями. Безраздельно руководивший регионом с 1993 по 2009 год Егор Строев оставил после себя не только экономические, но и системные проблемы, которые, по сути, до сих дают о себе знать. Сменивший Строева Александр Козлов, назначенный в область из Москвы (до этого он работал в должности замглавы Минсельхоза), сумел продержаться лишь один срок. За эти пять лет в регионе произошло несколько крупных коррупционных скандалов, в итоге к 2014 году регион подошел в состоянии политического кризиса. Немалую роль в сложившейся тогда ситуации местные политологи отводили и окружению Козлова, благодаря которому он не сумел наладить отношения с местными элитами и, по сути, так и остался чужим в регионе.

Вадим Потомский был назначен врио губернатора Орловской области в феврале 2014 года, а в сентябре удачно прошел через процедуру прямых выборов. И это не удивительно — Потомский является членом КПРФ, а Орловская область традиционно входит в «красный пояс». Ну или входила до последнего времени. Парадоксально, но именно с приходом Потомского у регионального отделения КПРФ начались проблемы: партия стала планомерно терять влияние — сначала присутствие представителей КПРФ сократилось в горсовете Орла, с почти 50% мест до всего лишь четырех, а затем — и в облсовете, с 11 до шести.

Также об этом: Орловский губернатор назвал результаты коммунистов на выборах «хорошими»

Орловский губернатор: после выборов картина в облсовете не изменится

В «красной» Орловской области КПРФ потеряла половину мест в облсовете

При этом никаких внешне заметных конфликтов у сначала кандидата в губернаторы, а затем губернатора Потомского с местным отделением «Единой России» не было. А вот признаки раскола в обкоме КПРФ эксперты заметили.

Подробнее: Политологи: Чтобы избежать раскола, КПРФ нужно учиться принципиальности

Орловский губернатор не хочет быть «паровозом»

Проблемы во взаимоотношениях Потомского с однопартийцами возникли еще в 2015 году, за месяц до выборов в Орловский горсовет. Тогда разразился скандал с участием первого вице-губернатора, заместителя председателя правительства Орловской области Вадима Соколова — в сети появилось видео интимного характера, участником которого стал «человек, похожий» на Соколова. Второй участницей «фильма» стала сотрудница облизбиркома. Бюро обкома КПРФ приняло решение обратиться с требованием отставки чиновника — по мнению коммунистов, такое поведение бросает тень на губернатора Вадима Потомского и может стать причиной для шантажа. Впрочем, обком КПРФ изначально протестовал против назначения Соколова в правительство — учитывая, что он является первым заместителем секретаря отделения «Единой России». Потомский с мнением партии не согласился — Соколов и сейчас работает в правительстве региона.

Орел: Вопрос об отставке оскандалившегося вице-губернатора отложили

Не добавляет устойчивости Потомскому и ситуация в экономике. Так, до сих пор не ясно, как решится судьба завода «Дормаш». Кстати, именно на это предприятие приходится более 90% долга по заработной плате, а всего этот показатель в регионе на 1 ноября составил 67 млн 438 тыс. рублей — по данным Орелстата. В октябре стало известно о закрытии в регионе завода компании «АЛРОСА». Чуть раньше окончательно стал банкротом ливенский завод «Этанол», о закрытии завода в Орле заявила компания Danone.

Читайте об этом: Орловская область рискует потерять очередное предприятие

Согласно сухим цифрам Орелстата, индекс промышленного производства в регионе за январь — октябрь к тому же периоду 2015 года составил 96,9% (то есть снизился на 3,1%). На 1,8% по сравнению с прошлым годом сократились инвестиции в основной капитал. Произошло снижение и в сельском хозяйстве: так, производство молока снизилось на 3,3%, яиц — на 12,4%. В то же время выросло более чем на 15% производство мяса. По вводу жилья регион отстает от показателей прошлого года на 15,1%.

Средняя зарплата по региону за 10 месяцев составила 22 тыс. 236,4 рубля — номинально рост составил 3,9%, однако благодаря инфляции реально средний заработок орловчан за год снизился на те же 3,9%.

Что касается скандалов, то их за уже почти три года фактического нахождения Потомского во главе Орловской области накопилось немало. Так, в начале года в регионе расследовали смерть сразу нескольких младенцев в региональном перинатальном центре. Выявили массу нарушений, возбудили несколько уголовных дел, в итоге центр закрыли.

Другой скандал связан с установкой памятника Ивану Грозному: благодаря конфликту между сторонниками и противниками установки памятника основателю Орла регион несколько месяцев находился в центре внимания федеральных СМИ.

В начале августа в Орле прошел митинг против политики губернатора Потомского — в нем, по разным оценкам, приняли участие от 400 до тысячи человек. Тогда же стартовал сбор подписей за отставку Потомского. Андрей Рослов, который возглавил инициативную группу, лишился членства в КПРФ. Правда, петиция, под которой подписи поставили почти 15 тыс. жителей региона, все же дошла до администрации президента.

В ноябре вопрос об отставке вновь зазвучал — в связи со скандалом с лишением губернатора военных званий подполковника и майора: выяснилось, что в 2015 году Военная прокуратура проводила проверку, по результатам которой Потомский был лишен военных званий как незаконных. Тогда же Рослов заявил о намерении провести общегородской митинг за отставку Потомского.

Кризис Потомского: орловский губернатор множит скандалы и теряет звания

Последний скандал, довольно курьезный, произошел на днях: родители учеников сразу нескольких школ сообщили, что в учебных заведениях на стендах «Символы Орловской области» появились портреты губернатора. По данным местных СМИ, портреты разместили по рекомендации департамента образования области. В пресс-службе же губернатора все обвинения отвергли, заявив, что это была неудачная инициатива руководства учебных заведений. В любом случае 1 декабря портреты были сняты.

Читайте об этом: Губернатор как символ: в орловских школах повесили портреты главы региона

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря стало известно, что в структуре управления внутренней политики администрации президента появится подразделение, которое займется губернаторскими выборами 2017 года. В частности, по итогам изучения ситуации в российских регионах будет подготовлен и представлен президенту ранжированный список регионов, который будет разделен на три условные части: регионы, где необходимо менять губернатора, регионы, где в этом точно нет необходимости, а также регионы, где ситуация «не очевидна, и по ней пока нет решения».

Как сообщается, главы регионов могут попасть в первую часть списка в том случае, если в субъекте плохая и ухудшающаяся экономическая ситуация, существует электоральное недовольство главой региона, а также в случае утраты доверия.