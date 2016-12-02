Красногорск, 2 декабря, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ближайшие несколько месяцев может получить список регионов, в которых потребуется смена губернаторов, подготовленный специальным подразделением управления внутренней политики Администрации президента. Есть ли у губернатора Московской области Андрея Воробьева шансы оказаться в «черном списке» глав регионов?

kremlin.ru Андрей Воробьев

По данным источника в Администрации президента РФ, основными критериями для попадания в список «на вылет» оказалась плохая и ухудшающаяся экономическая ситуация, электоральное недовольство главой региона и утрата доверия.

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Ожидания не оправдались

Как корреспонденту ИА REGNUM пояснил президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», член Общественной палаты РФ Георгий Федоров, у губернатора Подмосковья есть все шансы попасть в список неуспешных глав регионов из-за недовольства граждан и заинтересованных в смене власти политических кругов.

«Думаю, что Воробьеву грозит попадание в список. Те ожидания от губернатора, которые были раньше, они во многом не оправдались. Действительно, ситуация ухудшается. Очень много недовольства внизу, да и есть какие-то финансово-промышленные и политически группы, которые заинтересованы в смене губернатора, и они сделают все, чтобы на стол к президенту попала и Московская область», — заявил Федоров.

Недовольство ширится

Напомним, в Московской области с 2014 года проходит программа по укрупнению муниципалитетов и превращению районов в городские округа. Несмотря на всестороннюю поддержку инициативы губернатора на уровне большинства муниципальных глав, недовольство реформой среди населения неуклонно растет.

Как корреспонденту ИА REGNUM заявила депутат Совета депутатов городского поселения Селятино Наро-Фоминского района, который планируют преобразовать в городской округ, Татьяна Павлова, 4 декабря в Селятино состоится согласованный митинг против создания городского округа Наро-Фоминск. Жители намерены выразить недоверие тем депутатам городского поселения, которые поддержали инициативу.

«У нас 9 поселений. В одном — городском поселении Верея — уже прошли публичные слушания. У них не было вообще ни одного человека «за» создание округа. У них почти единогласно: против — 255, а 13 воздержались. Жители против, потому что Верея — исторический город. Он упоминается в летописях даже раньше, чем Наро-Фоминск. Памятники архитектуры там, и они потеряют статус города, так как станут просто районом Наро-Фоминска. Это — уничтожение истории», — заявила Павлова.

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Свое недовольство открыто выражают и в поселке Томилино Люберецкого района Московской области. Текст с призывом жителей прийти на публичные слушания по вопросу превращения поселка в микрорайон города Люберцы оказался в распоряжении корреспондента ИА REGNUM.

«В наш самодостаточный, уютный, комфортный поселок Томилино пришла беда. Вопреки мнению людей, более того, прикрываясь их именем, наш поселок решили сделать микрорайоном города Люберцы, лишив нас надежды. Надежды на то, что и дальше 35-тысячный поселок Томилино продолжит свое развитие. <…> Бесконечные угрозы, запугивания, правовой беспредел. Со всем этим мы столкнулись при реализации этой «реформы», — говорится в тексте сообщения.

Нельзя не упомянуть и скандальное слияние Балашихи и Железнодорожного. Тогда жители «Железки» даже создали специальный «народный комитет обороны» от Балашихи. Несмотря на все противоречия, города объединились в 2014 году.

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Заметное недовольство среди граждан вызывает также проводимая в регионе политика по многоэтажной застройке городов. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Евгений Соседов, в столичном регионе сложилась ситуация, угрожающая безопасности страны — регионы РФ страдают от обезлюдивания, в то время как в Подмосковье назревает социальный взрыв из-за тотальной застройки территорий и создания неприемлемых условий для жизни людей.

«Конечно, проблема застройки Московской области и строительной ситуации, которая в ней сложилась, сейчас — номер один, потому что она давно переросла из частной проблемы в настоящую угрозу национальной безопасности страны. Мы наблюдаем, что во многих регионах России происходит обезлюдивание, а в Подмосковье всеми возможными способами: мошенническими схемами, агрессивной рекламой народ втягивают вложиться в жилые комплексы, в которых просто невозможно жить. Складывается катастрофическая ситуация с жизнеобеспечением. Здесь очень напряженная протестная активность, и назревает социальный взрыв», — пояснил Соседов.

Напомним, в 2015 году проект жилого комплекса «Мортонград» на 62 тыс. человек на землях, прилегающих к музею-усадьбе «Архангельское», активно поддержанный губернатором, вызвал массовый протест жителей Красногорского района.

«Они обещают строительство больниц и детсадов, но не уточняют, что объекты будут построены уже в новом районе и хорошо, если лет через пять-семь. Это не решит уже сложившихся в Красногорске проблем, а лишь создаст новые», — пояснил тогда один из красногорских активистов.

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Свое недовольство жители Подмосковья выразили на митинге «против строительной мафии», прошедшем 15 августа 2015 года Москве. Участники акции выражали протест против бесконтрольной застройки городов и собирали подписи за отставку губернатора.

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Обида пенсионеров

Последним, но не менее важным фактором, который может оказаться судьбоносным для главы Подмосковья, может стать решение Воробьева об отмене льгот для подмосковных пенсионеров в общественном транспорте Москвы, подписанное в качестве закона в июле 2015 года. В соответствии с ним, с 1 августа 2015 года около 1,2 млн подмосковных пенсионеров лишились права на бесплатный проезд в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях столицы.

Решение вызвало бурю негодования среди пенсионеров области, не раз выходивших на митинги протеста. Так, на одной из акций в Балашихе жители вышли с плакатами: «Голодный пенсионер — хуже волка». «Пенсионеры и многие молодые люди не спешили расходиться. Подписей до ливня успели поставить не менее 200 человек. Настаивают на признании закона о лишении пенсионеров льгот на проезд в общественном транспорте неконституционным. Не унываем, требуем прав», — заявила тогда активист Марина Кушнарёва.

Несмотря на недовольство граждан, льготы им до сих пор так и не вернули.

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