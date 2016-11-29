Магас, 29 ноября, 2016, 12:37 — ИА Регнум. За каждой незаконной сделкой по распределению земельных участков в Магасе стоят чиновники или их родственники. Все виновные должны быть привлечены к ответственности. Об этом заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на совещании по вопросам изъятия земель в Магасе, сообщили ИА REGNUM 29 ноября в пресс-службе главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

По мнению Евкурова, жители республики должны знать фамилии тех, кто незаконно завладел государственными землями. Их списки должны быть обнародованы.

Всего в столице Ингушетии свыше 900 земельных участков были переданы в собственность с нарушениями. Все они должны быть возвращены, а документы на право владения аннулированы по решению суда. Через судебные органы уже изъяты 180 таких участков. Предстоит вернуть в собственность муниципалитета до конца текущего года еще более двухсот.

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В Ингушетии выявляют незаконно захваченные земельные участки

Порядок в земельном вопросе в Ингушетии пытаются навести не один год. Как сообщало ИА REGNUM, летом нынешнего года Евкуров в очередной раз заявил о том, что «в республике незаконно раскупается и делится земля», а строить детские сады и школы негде. Он призвал навести порядок в земельном вопросе и усилить борьбу с самовольными захватами земельных участков.

Напомним, в 2014 году глава республики давал поручение в течение месяца решить земельный вопрос.

Летом 2016 года Евкуров давал неделю на снос незаконных построек в городе Малгобеке, которые появились рядом с микрорайоном для переселенцев из оползневой зоны. Министр имущественных отношений Мадина Цечоева и власти города получили строгое замечание от Юнус-Бека Евкурова за отсутствие контроля.

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