Москва, 6 декабря, 2016, 11:05 — ИА Регнум. У ряда детско-юношеских клубов района Строгино московские чиновники отнимают водноспортивную базу на Строгинском заливе, на которой детские клубы ведут свою работу с 1989 года, и за это время успели воспитать не одно поколение московских мальчишек и девчонок, сообщает 6 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Детские клубы Строгино

С 1989 года на основе водноспортивной базы, которая расположена на территории ООПТ Строгинская пойма в природном парке «Москворецкий», существует объединение детско-юношеских клубов, преподаватели которых на общественных началах занимаются с детьми района Строгино. На текущий момент в клубах занимается порядка 700 детей, среди которых много трудных подростков. Детские клубы смогли пережить социальный крах 1990 годов, продолжили работу с детьми в 2000-тысячных. Проблемы у общественников начались после того, как их вопреки воле преподавателей и родителей детей, перевели под крыло спортивной школы № 26 департамента спорта города Москвы, рассказал один из преподавателей Андрей Шершаков.

Суть коллизии можно свести к следующему. В конце 2011 года в Москомспорте возникли «виды» на территорию ООПТ Строгинская пойма, в которую входит водноспортивная база. Сказано, сделано, в департаменте приступили к оформлению договора пользования земельным участком водноспортивной базы. После обращения Москомспорта в префектуру СЗАО, 27 декабря 2011 года в префектуре было проведено совещание, решением которого было поддержано предложение Москомспорта о передаче участка базы в пользование ГБУ спортивной школе №26 Москомспорта.

Несмотря на возражения большей части объединений о несовпадении направлений своей деятельности с профильными направлениями работы Москомспорта, префект СЗАО передачу земельного участка Москомспорту утвердил. Но при этом обеспокоенным судьбой детских организаций жителям и муниципальным депутатам района Строгино было обещано, что детские клубы продолжат на базе свою работу.

Тем не менее, вопреки обещаниям властей в августе 2013 года детские клубы начали с базы вытеснять, в частности частично демонтировали установленные еще в 1989 году металлические контейнеры для снаряжения. Окружная комиссия по пресечению самовольного строительства на территории СЗАО, признала, что они размещены незаконно.

В свою очередь в Москомспорте предложили педагогам и детям перейти в группы спортивной школы №26. Только вот данное предложение оказалось абсолютно невыполнимым, поскольку педагоги, будучи высокими профессионалами в своей сфере, не отвечают квалификационным требованиям к тренерскому составу спортивных школ. Да и дети, занимающиеся в клубах, не подходят школе №26 и по спортивным результатам и по возрастному цензу (с 9 лет), а главное по специализации школы на олимпийских видах спорта.

«То есть сохранение деятельности не спортивной направленности — военно-патриотической, досуговой, воспитательно-педагогической, морской, туристической, спасательной — невозможно при отсутствии педагогического и инструкторского состава, а также для большинства воспитанников неприемлемо из-за мотивации к занятиям, не связанной со спортом», — объяснил Шершаков.

В поддержку объединений опасающихся того, что на практике Москомспорт не будет заинтересован в деятельности непрофильных для него военно-патриотических, экологических, туристических, досуговых и воспитательных направлений, выступили депутаты муниципального Собрания района Строгино. Которые 1 апреля 2014 года в специально принятом постановлении за №020, обратились к мэру Москвы Сергею Собянину и префекту округа с письмом о передаче земельного участка базы органам местного самоуправления района в безвозмездное пользование в целях организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением. Поскольку в отличие от уставных видов деятельности спортшколы №26 эти цели полностью покрывают весь спектр направлений деятельности всех организаций, клубов и объединений водной базы, в том числе и групп Москомспорта. Ни мэр города, ни префект на это обращение не отреагировали, подчеркнул Шершаков.

Тогда же в 2014 году распоряжением правительства Москвы земельный участок базы был предоставлен спортивной школе №26 Москомспорта в безвозмездное срочное пользование сроком на 11 месяцев 28 дней. После чего земельный договор неоднократно пролонгировался. А 7 июля 2016 года правительство Москвы передало спортшколе участок в постоянное (бессрочное) пользование. И с этого момента, у детских клубов и начались настоящие проблемы, которые, приведут не только к уничтожению этих организаций, но и к нарушениям природоохранного законодательства.

После того, как спортивная школа №26 получила в бессрочное пользование участок, на котором размещалась водноспортивная база, по периметру территории был установлен забор и выставлена охрана. Также администрация школы убрала с базы часть контейнеров для хранения снаряжения, принадлежащего различным вышеперечисленным объединениям и клубам.

Что касается взаимоотношений спортивной школы и общественников, то администрация школы неоднократно устанавливала периоды запрета посещения базы для всех граждан, в том числе для детских объединений и клубов (кроме сотрудников и групп самой спортшколы). А также периоды запрета выхода на акваторию Строгинского залива, что приводило к отмене занятий, тренировок, соревнований и других мероприятий, в том числе выездных — походов, сборов.

К проблеме взаимоотношений Москомспорта и общественных досуговых организаций осенью 2016 года добавилась еще одна — экологическая. На территории базы под видом благоустройства, началась подготовка к капитальному строительству. Об этом общественники узнали из материалов электронного аукциона, который разместила ГБУ «Спортивная школа №26» Москомспорта на портале zakupki.gov.ru.

Андрей Шершаков пояснил: «Анализ закупки, который мы провели, и вставшие на нашу защиту муниципальные депутаты, позволяет утверждать, что в ходе реализации проекта, нарушены такие основополагающие законы, как Водный кодекс РФ. Поскольку территория базы помимо того, что она является частью ООПТ «Строгинская пойма», также находится в 20 метровой зоне отчуждения Москвы реки, строительство в которой не разрешено никому».

Также, по словам активистов, новые собственники территории водноспортивной базы, огородили ее забором и запретили проход к воде местным жителям. Чем нарушили положения Градостроительного кодекса РФ, где четко сказано, что территории общего пользования, это территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования.

«Основное нарушение — совершён подлог проектных документов: экологическую экспертизу прошел один проект (благоустройства), а на конкурс выставлен уже совсем другой очень серьезно нарушающий законодательство. Все остальное, в том числе массовая вырубка живых и здоровых деревьев вытекает из этого», — добавил Шершаков.

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Активисты рассказали, что вопреки всем ограничениям, связанным с природоохранным статусом этой территории, работы по проекту уже начались. Спортшкола потребовала от общественных объединений вывезти с базы имущество. В настоящий момент на территории базы проводится массовая вырубка деревьев, которой пытаются, противостоять активисты общественных организаций и муниципальные депутаты. Общественники убеждены, что подобные действия спортшколы и подрядчика ни к чему иному, как массовому открытому противостоянию со стороны жителей Строгино не приведут.

В свою очередь в Москомспорте, отвечая на запрос ИА REGNUM сообщили, что не усматривают в действиях подведомственной департаменту спортшколы №26 нарушения российского законодательства. Так, территорию водноспортивной базы огородили, и убрали с нее часть принадлежавших детским клубам контейнеров со спортивным инвентарем, а также установили контрольно-пропускной пункт, только в целях обеспечения антитеррористической безопасности на спортивных объектах. Что же касается взаимоотношений с общественниками, то в департаменте физкультуры и спорта вопрос дальнейшего взаимодействия с детскими клубами надеются решить в рамках российского законодательства, после завершения всех работ по благоустройству базы. В своем ответе чиновники также отметили, что проект благоустройства земельного участка прошел все необходимые согласования в контрольных органах города Москвы, и соответствует нормам российского законодательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наступление, которое развернули чиновники на территории и помещения, где общественные организации и клубы, безвоздмездно занимаются с детьми из Москвы и Подмосковья, нарастает.

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