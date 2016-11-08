Москва, 8 ноября, 2016, 20:36 — ИА Регнум. Инвесторы заинтересованы реализации нового проекта скоростного автомобильного движения в Санкт-Петербурге после завершения строительства Западного скоростного диаметра (ЗСД). Речь идет о так называемой хорде на востоке города. Об этом на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Во встрече также участвовал министр транспорта Максим Соколов, сообщила 8 ноября пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Георгий Полтавченко

Напомним, что проект ЗСД был реализован на условиях государственно-частного партнерства в форме концессионного соглашения. Эту же схему предполагается использовать и при строительстве новых скоростных магистралей. Инвестор получает прибыль от взимания платы за проезд по скоростной трассе.

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«Этот проект (ЗСД, — прим.ред.) уже практически готов, но до конца не начал работать, а бизнес уже проявляет интерес к новому проекту, который у нас впереди,. Это строительство широкополосной магистрали в створе Фаянсовой и Зольной улиц, это восточный коридор», — сказал на встрече с президентом Георгий Полтавченко.

По его словам, «там уже инвесторы намекают, что готовы с нами работать».

Как отметил, в свою очередь, Максим Соколов, ЗСД стал крупнейшим проектом государственно-частного партнёрства не только в России, но и в мире.

«В нём принимали участие и наши, российские, банки, и иностранные подрядчики. Всего на объекте работали более 5,5 тысячи человек (в настоящий момент на центральном участке) и более шести иностранных участников, в том числе финансирующих организаций», — напомнил глава Минтранса.

Общая стоимость строительства трех участков ЗСД составила 210 млрд рублей, в том числе центрального участка — 120 млрд рублей.

«Насколько я помню, в этом проекте государственных денег меньше 50 процентов. Где‑то 40 с небольшим процентов, — сказал Владимир Путин, отметив высокий интерес инвесторов к строительству ЗСД. — Очень хороший проект в этом смысле».

Центральный участок ЗСД введут в эксплуатацию в конце ноября — начале декабря 2016 года. После этого общая протяженность скоростной трассы, связавшей север и юг Петербурга по западной оконечности, составит 46 километров, а с подъездными путями — 70 км.

На открытие трассы приглашен глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, после завершения строительства Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге планируется возведение двух новых скоростных автомобильных дорог. Общая длина двух новых трасс составит 34 километра.

В начале октября был выбран маршрут для новой скоростной автодороги (второго этапа ЗСД) — с мостом через Неву в створе улиц Фаянсовая — Зольная в Невском районе. Новая трасса начнется от ЗСД в районе Благодатной улицы и выйдет на КАД в районе Кудрово.

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