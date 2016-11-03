Якутск, 3 ноября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Цель обращения, которое подписывают жители Якутии — заставить руководство республики внедрить общественный контроль над деятельностью министерства сельского хозяйства и продовольственной политики, рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности главы ведомства Петра Алексеева вместе с заместителями и проанализировать банкротства предприятий агропромышленного комплекса за последние 3 года. Петиция против беспредела в сельском хозяйстве адресована главе региона Егору Борисову, премьер-министру Евгению Чекину, председателю республиканского парламента Александру Жиркову, руководителю комитета Госсобрания по селу и аграрной политике Дмитрию Саввину, а также лидерам парламентских фракций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

condesign Сено. Телега

Читайте также: В Якутии в заброшенном коровнике ржавеет почти новое дорогое оборудование

Создала петицию редакция региональной интернет-газеты В Якутии.ру. Журналисты также собирают подписи жителей республики под требованиями провести комплексную ревизию финансово-хозяйственной деятельности ГУП ФАПК «Туймаада» и АО ЛК «Туймаада-Лизинг», а итоги проведенных проверок огласить в СМИ. Авторы обращения считают нужным при выявлении фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, иных нарушений закона в указанных государственных предприятиях, материалы проверок направить для принятия процессуальных решений в правоохранительные органы.

Кроме того, с помощью петиции руководство республики намерены заставить помимо анализа банкротства предприятий агропромышленного комплекса за период с 2013 по 2016 года, обнародовать в СМИ списки фермерских и крестьянских хозяйств-грантополучателей за 2015−2016 годы.

Читайте также: В Якутии снова гибнут от истощения коровы: из 112 голов осталось 42

«Сложная, кризисная, ситуация складывается сегодня в сельском хозяйстве региона, агропромышленном комплексе, продовольственной политике, а также в вопросах развития арктических и северных районов, традиционных отраслей и рыбохозяйственного комплекса», — говорится в тексте петиции. По мнению авторов, о том, что в этих сферах за последние годы устоялся системный кризис, свидетельствуют уже те факты, что за неполный месяц достоянием общественности стали истории о заброшенных животноводческих комплексах в сёлах Модут Намского района и Арылах Усть-Алданского, а также Чокурдахский рыбный завод. Банкротство, по информации интернет-газеты также грозит МУП «Булунское» в селе Кюсюр, проблемы выявлены на Покровской звероферме и пищекомбинате «Таатта», в который вложена четверть миллиарда рублей бюджетных средств.

Читайте также: В Якутии закрыт рыбзавод: «Надо считать прежде, чем делать»

«Не так давно было обанкрочено ОАО «Сахазернопродукт» — крупнейшее и некогда успешное предприятие. Сегодня его имущество уходит с молотка. Список проблемных и обанкроченных или стоящих на грани банкротства предприятий сельского хозяйства и АПК можно продолжать», — говорится в обращении к руководству республики. — Мы видим, как закрываются предприятия АПК, как они банкротятся. Видим, как объекты сельского хозяйства и пищевой промышленности, традиционных отраслей Севера закрываются и буквально забрасываются вместе со всем своим дорогостоящим оборудованием. А ведь на их строительство в своё время ушли миллиарды бюджетных средств».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что не функционируют крупные еврокоровники в сёлах Арылах и Модут, а также рыбзавод в посёлке Чокурдах, стало известно совсем недавно. Закрытие когда-то открывавшихся с помой и громкими обещаниями сельхозпредприятий, в которые были вложены сотни миллионов бюджетных денег, вызвало в республике широкий общественный резонанс. Ситуацию обострили и несколько свежих фактов гибели коров в хозяйствах, поддержанных за счёт госсредств.

Читайте также: В заброшенный коровник Якутии было вложено 73 млн рублей