Москва, 3 ноября, 2016, 23:07 — ИА Регнум. Вопрос использования земельных участков парка Кусково в Москве для строительства Северо-Восточной хорды возьмут под контроль депутаты Мосгордумы, заявил 3 ноября корреспонденту ИА REGNUM член комиссии столичного парламента по городскому хозяйству и жилищной политике Николай Зубрилин (КПРФ). По его словам, совместно с Прокуратурой РФ и Министерством культуры РФ в ближайшие три-четыре дня будет создана рабочая группа, а также проведена проверка законности проведения подготовительных к строительству работ на территории лесопарка.

Kuskovo.ru/ Музей-усадьба Кусково

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Депутат отметил, что в адрес депутатов Мосгордумы поступают жалобы на уничтожение лесополосы на территории исторического парка Кусково и на наличие нарушений в проектной документации новой транспортной магистрали.

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«Мы проведем еще одно заседание и будем думать, как выйти чиновникам на законный путь, — сообщил Зубрилин. — Мы понимаем, что деньги вложены, и хорда будет построена. Но можно же пойти на компромисс и учитывать интересы жителей».

В ходе Круглого стола эксперт общественного экологического совета Москвы Алина Енгалычева сообщила, что против вырубки деревьев в Кусково собрано 144 000 подписей. «Начавшееся уничтожение части лесопарка — волюнтаристское решение. Говорить же о какой-то компенсации при уничтожении нескольких гектаров вековых деревьев, в том числе дубов, абсурдно — компенсировать ценные дендрологические объекты в силу их возраста невозможно», — подчеркнула она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители района Вешняки неоднократно выступали против вырубки деревьев в Кусково: на территории парка общественниками было организовано круглосуточное дежурство, проводились протестные мероприятия. Ситуация вызвала резонанс в социальных сетях.

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Кроме того, тревогу у москвичей вызывает также угроза разрушения объекта исторического и культурного наследия федерального значения — Церкви Успения по адресу улица Юности, дом 17.

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В свою очередь, в мэрии Москвы признали, что в городе осуществляется уничтожение части лесополосы. При этом заявили, что число уничтоженных растений будет компенсировано.

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