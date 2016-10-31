Москва, 31 октября, 2016, 16:44 — ИА Регнум. В Москве приступили к завершающему этапу благоустройства Тверской улица по программе «Моя улица». Вместо вырубленных в 1990-х годах лип, власти города подготовили к посадке 104 дерева, из них 90 крупномерных лип сорта «паллида». На официальном сайте мэрии уточняется, что липы, высотой до 7 метров, появятся на участке Тверской улицы от Моховой до Настасьинского переулка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Липовая аллея на Тверской улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Липовая аллея на Тверской улице

«Для формирования компактной корневой системы деревья в питомнике пересаживали каждые три-четыре года. Благодаря этому они легче переносят выкопку, транспортировку и лучше приживутся на новом месте», — сообщили на портале, отметив, что частично будет перекрываться движение транспорта до 6 ноября.

Сами деревья подвозят на автопоездах к месту назначения и сажают их с помощью автокранов. В работе задействовано порядка 250 человек и 90 единиц техники.

На сайте также напомнили, что с мая по август 2016 года проведены работы по благоустройству на участке Тверской улицы от Моховой до Пушкинской площади. Так, проведены работы по расширению тротуаров, обновлению дорожного покрытия. Кроме того, установили новые указатели и фонари, а тротуары замостили плиткой. «В результате благоустройства пропускная способность тротуаров выросла в полтора раза — с 16,3 до 24,1 тысячи человек в час. Благодаря новой планировке дороги появились парковочные места для такси», — сообщается на сайте мэрии.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Липовая аллея на Тверской улице

Тем не менее, жители Москвы продолжают жаловаться на массовую вырубку растений в черте города. В частности, общественники выступают против уничтожения растений в лесопарке Кусково, в Бутовском и Битцевском лесах, в районах Хорошево-Мневники, в Щукино, в Тропарево-Никулино и в центральной части города.

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В Мосгордуме могут разработать закон о недопущении вырубки деревьев

Дарья Антонова ИА REGNUM Липовая аллея на Тверской улице

В свою очередь, в мэрии столицы признают, что в городе происходит вырубка деревьев. «Когда разговор идет о вырубке, если мы вырубаем одно какое-то дерево для транспортного строительства, мы минимум садим два», — сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он уточнил, что в городе реализуется несколько программ во восстановлению численности деревьев, среди которых «Лунка в лунку», и «Миллион деревьев».

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