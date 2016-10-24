Бишкек, 24 октября, 2016, 15:55 — ИА Регнум. «Бывшими членами Временного правительства был нарушен договор — не выносить сор из избы. Текебаев нарушил это правило за что и поплатился», — заявил политолог Марс Сариев, комментируя ИА REGNUM информацию о предстоящей отставке Кабинета министров Киргизии в связи с распадом Коалиции парламентского большинства.

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По мнению собеседника редакции, лидера социалистической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева «выгнали из коалиции не просто так».

«Его партия уйдет в оппозицию. Свободное место, скорее всего, займет партия «Республика — Ата-Журт». Это хороший размен для власти. Партия социалистов едва набрала проходной минимум на последних парламентских выборах («Ата Мекен» получила 7,8% голосов избирателей при проходном пороге в 7% — прим. ИА REGNUM ). Тогда как сторонники «Республики» показали неплохой результат», — пояснил аналитик.

Эксперт считает, что распад Коалиции парламентского большинства — это логичное продолжение войны компроматов, которую развязали команда президента и сторонники политической оппозиции Киргизии.

«Снова всплыли обвинения в мародерствах. Помог и скандал вокруг законопроекта об изъятии жилья в центре Бишкека. Это было одновременно и предостережение, и приглашение к договору. Видимо, стороны не пришли к консенсусу», — предполагает Марс Сариев.

По словам политолога, власть хочет вернуться к прежнему «ручному управлению» парламентом, чтобы без проблем провести референдум по внесению поправок в Конституцию Киргизской Республики.

«Нынешний президент, с большей вероятностью, не останется во власти. По крайней мере, официально. Но он сделает все возможное, чтобы остаться в истории Киргизии первым главой государства, который обеспечил мирную передачу власти (предшественники Алмазбека Атамбаева — президенты Аскар Акаев и Курманбек Бакиев бежали из страны после госпереворотов, произошедших в 2005 и 2010 годах — прим. ИА REGNUM ). Ставленник Атамбаева обеспечит безопасность ему и его ближайшему окружению», — подчеркивает эксперт.