Симферополь, 17 октября, 2016, 20:59 — ИА Регнум. Благодаря выезду в Крым итальянские политики смогли обратить на себя внимание европейского сообщества — их призывы и заявления о необходимости отмены санкционного режима против России и признания Крыма российским игнорировались долгое время Европарламентом, пока звучали на территории Италии. Тем более что звучали они из уст оппозиции. Но нет сомнений в том, что эти же заявления, сделанные в Крыму, уже услышали во всём мире.

athensvoice.gr Тупик. Антироссийские санкции никуда не ведут

Напомним, поездка 18 политиков и предпринимателей Италии в Крым стала крупнейшим международным визитом в новейшей истории региона. 14−15 октября депутаты национального парламента и региональных советов Италии убедились в стабильности ситуации на полуострове, высказались в поддержку развития сотрудничества с Россией и потребовали от руководства ЕС отменить санкции.

О том, что приключения итальянцев в России заметили, свидетельствует реакция некоторых депутатов Верховной Рады Украины. В частности, депутат ВР Иван Винник заявил, что считает визит итальянских коллег в Крым «грубым нарушением национального законодательства Украины и норм международного права». По его мнению, этот визит «должен караться как минимум наложением санкций». Украинский депутат призвал МИД своей страны обратиться к группе дружбы в конгрессе США, чтобы ввести санкции против посетивших российский полуостров парламентариев.

«Это Украине пора выставить счёт за эти санкции, — парировал из Крыма депутат регионального парламента Венето Стефано Вальдегамбери. — Из-за санкций Венето потерял 1 миллиард евро — это касается экспорта — особенно сельское хозяйство, производство молока, мяса, сыра. Я считаю, что как раз сейчас время выставить Украине счёт за эти санкции».

Всего же, по данным господина Вальдегамбери, его страна за период действия санкций против России потеряла более 4 млрд евро, и продолжает терять, поскольку товары, не проданные РФ, понижают стоимость продукции, продаваемой на внутреннем рынке Италии и Евросоюза.

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Припомнил политик Украине и невозвращённые итальянские картины. 17 ценных холстов, похищенных из городского музея Вероны, нашлись на Украине ещё весной 2016 года, но законным владельцам в Италии украинские власти «вещдоки» так и не передали. «Именно сейчас пришло время потребовать те картины, которые сейчас в Киеве, они были похищены из Вероны и мы ждём их возвращения», — возмутился Стефано Вальдегамбери.

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Итальянский политик: «Время выставить Украине счёт за санкции»

Похищенные из итальянского музея картины нашли на Украине

Во время подписания соглашения о сотрудничестве Совмина Крыма с итальянским региональным советом Венето президент регионального парламента Венето Роберто Чамбетти заявил, что факт подписания этого документа доказывает несостоятельность антироссийских санкций.

«Это декларация намерений по созданию и развитию отношений в культуре, экономике и политике. Для нас это доказательство того, что антироссийские санкции не имеют результата и ни к чему не ведут», — сказал Чамбетти.

Отвечая на вопросы журналистов после подписания соглашения, он подчеркнул, что возмущён теми препятствиями, которые «евробюрократы» создали на пути крымчан в Европу (имея в виду систему выдачи виз, при которой жители Крыма должны обращаться в украинские консульства стран-участников ЕС): «Создание барьеров и прочих препятствий не нужно европейским народам, это в духе прошлого века. Крымчане должны свободно приезжать в Италию. В данный момент Европа управляется слепыми и глухими бюрократами. Это не тот европейский парламент, который мы хотим, мы хотим парламент, который работает вместе для всех народов».

Подробнее об этом: «Европа управляется слепыми и глухими бюрократами»

Во время подписания меморандума о сотрудничестве (побратимстве) между городами Падуя и Симферополь член исполнительного совета Падуи Марина Буфони заявила, что этот отважный шаг свидетельствует о несогласии жителей её города с политикой итальянских властей. «Соглашение с нашей стороны было отважным шагом. Мы хотим показать, что город Падуя не запугать никаким давлением ни со стороны Украины, ни со стороны нашего правительства», — заявила Буфони, напомнив, что участники делегации получили письма с угрозами от украинского консула в Италии.

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Уже во время пребывания в Крыму участники итальянской делегации узнали, что их страна отправила своих военных на учения НАТО в Эстонии, которые должны были продемонстрировать готовность альянса защищать Прибалтийские страны и Польшу от России. «Меня это решение огорчает, и я его не разделяю, — заявил президент регионального парламента Венето Роберто Чамбетти. — Глава моей партии «Лига Севера» Маттео Сальвини прямо заявил: тот, кто пытается играть мускулами перед Россией, — либо безумец, либо трус. И мы должны использовать армию и вооружение против ИГИЛ, а не тех, кто с ними сражается».

При этом Чамбетти подчеркнул, что на сегодняшний день Россия является единственной страной, открыто действующей против террористической группировки ИГИЛ (запрещена на территории РФ).

Также вся группа политиков из итальянских регионов Венето, Тоскана, Ломбардия, Эмилия-Романья и Лигурия высказалась за признание Крыма частью России. Как они сами рассказали, эволюция взглядов была постепенной. «Мы твёрдо уверены, что народ Крыма имеет право на самоопределение, и не понимаем позицию Евросоюза, который этому препятствует. И мы не колебались, чтобы приехать сюда. Наш визит — это протест против неправильной, по нашему мнению, политики, которую ведёт Евросоюз. Мы считаем, что народы Европы, итальянцы в том числе, не согласны с этой политикой», — заявил депутат регионального парламента Венето Стефано Вальдегамбери.

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Итальянский парламентарий: Наш визит — протест против политики Евросоюза

Депутаты из областей Италии будут добиваться отмены антироссийских санкций

Одно расстраивает: такие взгляды в Европе демонстрирует меньшинство. По словам участника делегации, депутата национального парламента Италии Танкреди Турко, для реального изменения отношения официальных властей Италии к санкционному режиму им и его коллегам не хватает голосов в парламенте страны. «Я представляю оппозицию, поэтому, хотя я беру на себя обязательства сделать что-либо в этой области, не думаю, что будет какой-то результат именно в парламенте, поскольку большинство имеет противоположное мнение (за продление санкций — прим. ИА REGNUM ). Рассчитываю, что благодаря вот таким нашим визитам и заявлениям положить конец эмбарго и санкциям. 4 Декабря в Италии будет проведён референдум, результаты которого, надеюсь, сильно поменяют положение дел в Италии», — заявил парламентарий.

4 декабря итальянцы выйдут на референдум по изменению конституции. Реформа направлена на ликвидацию дублирования полномочий палат национального парламента за счет сокращения функций сената и превращения его в региональный орган представительства. Оппозиция уверена, что с упразднением функций сената в стране умрет демократия.

Подробнее об этом: 4 декабря в Италии состоится референдум по реформе конституции

Так что предвыборная кампания в Италии идёт полным ходом, и за несколько месяцев до знакового референдума оппозиция едет в Крым. Можно предположить, что для того, чтобы её голос через иностранные СМИ громче прозвучал и в Италии, и во всей Европе.

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