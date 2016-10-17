Астана, 17 октября, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Сегодня, 17 октября, в Алма-Ате в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам началось предварительное слушание по делу 26-летнего Руслана Кулекбаева. Его обвиняют в совершении 18 июля в Алма-Ате теракта, повлекшего смерть восьми сотрудников правоохранительных и специальных органов, двух мирных граждан, а также в покушении на убийство трех граждан.

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Процесс проходит в открытом режиме, что довольно удивительно, поскольку судебные процессы над террористами в Казахстане, как правило, закрыты для общественности. Однако на этот раз судебная система сделала исключение. Следует отметить, что обвиняемый Руслан Кулекбаев признан вменяемым, но представляющим опасность для окружающих. По этой причине процесс проходит в здании следственного изолятора (СИЗО), а сам Кулекбаев находится в клетке. Председатель Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алма-Аты Мартпек Какимжанов, пояснил, что эти меры предосторожности отнюдь не лишние, поскольку Кулекбаев может попытаться сбежать. Кроме того, Какимжанов рассказал журналистам, что во время допроса Кулекбаев, закованный в наручники, сумел бросить стол в следователя, который вел допрос.

Помимо Кулекбаева на скамье подсудимых находятся еще пять человек, подозреваемых в соучастии. Родственники погибших от рук Кулекбаева полицейских просят для него смертной казни.

Следует отметить, что во время следствия были проведены 57 судебных экспертиз и исследований, допрошено более 200 свидетелей и очевидцев для установления всех обстоятельств произошедшего. Объем материалов дела составил порядка 60 томов.

Супруга Руслана Кулекбаева от общения с прессой отказалась, но заявила, что не собирается покидать город, несмотря на оказываемое на нее давление со стороны родственников погибших.

Напомним, 18 июля, утром в Алма-Ате неизвестные напали на здания Районного отделения внутренних дел и городского Департамента Комитета национальной безопасности.

В тот же день президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на оперативном заседании совета безопасности назвал произошедшее в Алма-Ате террористическим актом.

Через несколько часов после начала стрельбы в городе был введен «красный» уровень террористической опасности.

Позже, после того как полицейские задержали Руслана Кулекбаева, Владимир Жумаканов, который занимал на тот момент пост главы Комитета национальной безопасности, сообщил подробности о задержанном: «Куликбаев Руслан Алпысбаевич, 11 июня 1990 года рождения, уроженец Кзыл-Ординской области, ранее проживал в городе Байконур. Женат. В последнее время жил в поселке Ынтымак Илийского района Алма-Атинской области, занимался торговлей сотовыми телефонами. 27 августа 2010 года осужден Енбекшинским районным судом города Чимкент за грабеж с применением насилия. 8 мая 2012 года был осужден Кзыл-Ординским городским судом за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия к двум годам 11 месяцам лишения свободы. В колонии он сошелся с салафитами. Сейчас разбираемся», — рассказал Жумаканов.