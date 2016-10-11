Минск, 11 октября, 2016, 17:06 — ИА Регнум.



m.government.ru На станции комплексной подготовки газа

По оценкам Минэнерго Белоруссии, долг за потреблённый российский газ составляет $281 млн с учётом оплаты за сентябрь 2016 года согласно протоколу, принятому в процессе межправительственных переговоров. Об этом 11 октября в Минске заявил министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фактически Минэнерго Белоруссии признало долг перед белорусской компанией ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» — дочерней компанией «Газпрома», через которую российский холдинг продаёт свою продукцию белорусским госпредприятиям. Отметим, что накануне зампред Совмина Белоруссии Владимир Семашко отрицал наличие задолженности.

Иск белорусской «дочки» российского «Газпрома» до сих пор лежит нерассмотренным в белорусском Арбитражном суде. Таким образом, официальный Минск признал долг де-факто, сумев в процессе сложных переговоров до боя кремлёвских курантов уладить пресловутый «газовый спор» с выгодой для себя.

Потупчик сообщил, что в процессе межправительственных переговоров достигнуто решение о погашении до 20 октября накопленного с начала года белорусского долга, который теперь в Минске называют «недоплатой». Отметим, что 10 октября Семашко называл другую дату — 25 октября и ставил вопрос о рассрочке платежа.

По словам главы Минэнерго, оплата будет произведена «деньги для этого зарезервированы в бюджете». В дальнейшем Совмин Белоруссии будет исходить из формулы «Ямал плюс», предложенной правительством РФ, сообщил министр. Потупчик пояснил, что согласно этой формуле расчет цены российского газа для Белоруссии предусмотрен на период «с 1 января 2016 года по 1 июля 2019 года».

Формула учитывает цену на газ в Ямале с расходами по транспортировке до Белоруссии. Отметим, что накануне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о неизменности формулы расчёта стоимости газа. Судя по информации из Минска, новая формула будет применяться с 1 июля 2019 года по 2025 год — то есть до периода, когда в рамках ЕАЭС будут созданы общие рынки углеводородов и начнут действовать не двусторонние, а многосторонние принципы формирования цен и тарифов.

Итогом белорусско-российских переговоров можно считать также возврат к практике изменения условий «задним числом», чего российская сторона стремилась избежать, требуя полного погашения белорусскими госпредприятиями фактически потреблённой продукции ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Потупчик сообщил, что до января 2017 года Москва и Минск должны внести изменение в действующее межправсоглашение по цене на газ, которая будет действовать с 1 июля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ПАО «Газпром» получит «межбюджетную компенсацию» из российского госбюджета за потери в результате нахождения компромисса в «газовом споре» с Белоруссией. По информации газеты «Коммерсантъ», размер выплаты до конца года составит 25 млрд рублей, а в 2017 году может достичь 56 млрд рублей. В свою очередь МАРТ Белоруссии решило отменить своё постановление о повышении в 1,5 раза тарифов на транзит российской нефти по белорусскому участку нефтепровода «Дружба». Правительство РФ также увеличит поставки нефти в Белоруссию, сниженные в процессе «газового спора».