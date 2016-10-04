Волгоград, 4 октября, 2016, 11:15 — ИА Регнум. В Волгограде стартовала реконструкция тренировочной площадки к ЧМ-2018 — стадиона «Зенит». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 4 октября, работы по обновлению спортивного объекта начались с футбольного поля. Сейчас специалисты демонтируют существующий газон, вместо него на футбольном поле уложат новый. Найдут применение и старому. Прежнее покрытие продолжит службу на строящихся трех футбольных мини-полях спорткомплекса.

jarmoluk Футбольное поле

Работа на объекте не прекращается ни на минуту. Как пояснили в субподрядной организации ООО «Крона-Спорт», строители трудятся посменно, без выходных, чтобы завершить обновление поля в короткие сроки. Для создания максимально ровной поверхности рабочие применяют лазерное оборудование.

Также по теме: Тренировочную площадку ВГАФК в Волгограде к ЧМ-2018 обновят к концу 2017-го

ЧМ-2018 вдохнёт в клуб «Олимпия» под Волгоградом новую жизнь

Также на «Зените» начали размечать места для установки новых световых 30-метровых опор, рабочие демонтируют водоотводные сооружения и автоматизированную систему поливочного водопровода. Кроме того, в спорткомплексе построят новый административно-бытовой корпус и раздевалки. Для гостей и участников мероприятий оборудуют парковочные места, въездные пути и пешеходные зоны. Спорткомплекс будет оснащен системами видеонаблюдения и звукового оповещения.

Напомним, реконструкция стадиона «Зенит» — одной из трех предматчевых площадок команд-участниц мирового первенства в Волгограде — ведется в рамках подготовки волгоградского региона к чемпионату мира по футболу FIFA 2018™. Подрядчика определили в середине августа по итогам электронного конкурса. Им стала волгоградская компания «Универсал Строй».Полностью работы на объекте должны завершиться осенью 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгограде к мировому первенству по футболу будут подготовлены три предматчевые тренировочные площадки: на базе спорткомплекса «Зенит», Волгоградской государственной академии физический культуры и спортклуба «Олимпия». Всего к 1 мая 2018 года, согласно требованиям FIFA, в России должны быть готовы 36 тренировочных площадок в 11 городах-организаторах.

Подробнее: К мундиалю стадиону «Зенит» в Волгограде нашли реконструктора