Минск, 3 октября, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Решение о третьей части $2-миллиардной финансовой помощи Евразийского фонда стабилизации и развития руководство Белоруссии ожидает получить «до конца октября». Об этом 3 октября в Минске заявил глава Минфина республики Владимир Амарин.

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Руководству фонда переданы контрольные показатели, на основе которых ЕФСР может принять решение о выделении $300 млн до конца года, сообщил министр. Это будет последний в 2016 году перевод средств фонда, уточнил он.

Напомним, соглашением с ЕАБР (распорядитель средств ЕФСР) предусмотрено выделение официальному Минску $2 млрд на поддержку курса реформ. Условия предыдущего кредита фонда (ранее называвшегося «Антикризисный фонд ЕврАзЭС») официальный Минск не выполнил, поэтому не получил последний транш того кредита. Тем не менее, Москва (основной донор ЕФСР) согласилась на выделение средств постсоветской республике, третий год переживающей острый социально-экономический кризис.

Комментируя перспективы получения $3-миллиардного кредита МВФ по итогам состоявшегося сегодня совещания у Александра Лукашенко, глава Минфина Белоруссии сообщил, что такие перспективы у официального Минска есть. Амарин сообщил, что по итогам переговоров с фондом позиции сторон «сближаются» и завтра, 4 октября, делегация Совмина и Нацбанка вылетит в США с целью продолжения обсуждения с представителями фонда условий открытия новой кредитной линии для властей Белоруссии.

Напомним, 3 сентября Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам взаимодействия с МВФ заявил о неприемлемости требований фонда. «Если вы хотите во время кризиса всё сломать, то этого не будет», — предупредил он участников совещания.

Комментируя перспективы реализации рекомендаций МВФ, которыми обусловлено оказание финансовой помощи официальному Минску, Лукашенко сказал: «Но цена в $3 млрд совершенно неподъёмная для нас и несправедливая для народа, и перечёркивает ту политику, которую проводили до этого».

Отметим, что с 2014 года Лукашенко старательно избегал употребления слова «кризис», используя различные эвфемизмы — например, «непростые времена». Он также категорически отказался признавать свою и своих подчинённых ответственность за кризис. Аналогично Лукашенко вёл себя и во время кризиса 2011 года, лишь в начале 2012 года признав наличие кризиса, последствия которого якобы были уже преодолены, но не признал своей ответственности за такое руководство республикой.

Как сообщало ИА REGNUM, с просьбой к МВФ о выделении кредита Нацбанк и Совмин Белоруссии обратились в 2011 году на фоне обострения кризиса в Белоруссии. Первоначально сумма запросов официального Минска не была определена, однако позже появилась цифра $3 млрд, которые руководство Белоруссии намеревалось получить уже в 2016 году.

В 2015 году и в 2016 году Александр Лукашенко сделал несколько противоречивых заявлений о перспективах структурных реформ в Белоруссии, на которых настаивают зарубежные кредиторы. В Минске 19 сентября — 1 октября работала миссия МВФ во главе с Питером Долманом, которая в очередной раз напомнила о необходимости выполнения рекомендаций фонда для рассмотрения заявки на кредитование. Условия оказания финансовой помощи МВФ и ЕФСР во многом совпадают, однако ЕФСР готов был довольствоваться обещаниями, тогда как МВФ пожелал видеть практическую реализацию своих рекомендаций и только убедившись в этом принять решение о выделении кредита.