Пекин, 30 сентября, 2016, 22:15 — ИА Регнум.



пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко в Пекинском университете, 30 сентября 2016 года

Проблемы построения геополитической «многополярности», вопросы реализации внешнеполитической «многовекторности» и «стратегического партнёрства» Белоруссии с Китаем нашли отражение в лекции, которую Александр Лукашенко прочитал 30 сентября в Пекинском университете.

Лукашенко рассказал студентам о разговоре с председателем Госсовета Китая Ли Кэцяном, процитировав самого себя: «Мы с удовольствием строим с вами отношения, находясь за 6,5 тысячи километров от вас, в первую очередь потому, что вы никогда за 25 лет не поставили нам никаких предварительных условий. Вы всегда честно и порядочно выстраивали это отношение на равноправной основе, несмотря на разновеликость и несоразмерность наших государств. И это приносит свои плоды».

«Будет мощный сильный Китай — будет суверенная и независимая Белоруссия», — заявил Лукашенко. «Потому что это наш друг, на плечо которого мы всегда сможем опереться», — добавил он.

Лукашенко обратил внимание: «особый доверительный статус всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества» — повод для гордости официального Минска. Он отметил: «Великий Китай, по-моему, только с четырьмя государствами имеет такой высокий уровень сотрудничества, и в это число входит Белоруссия».

«Если только кто тронет пальцем Белоруссию — будете иметь дело с нами, с китайцами», — поведал Лукашенко о тайных признаниях руководства КНР.

Белоруссию Лукашенко охарактеризовал, как «страну голубых озер, рек, средневековых замков», где «создано три института и семь классов Конфуция». Он также сообщил, что республика получила большое наследство от СССР и выразил заинтересованность в привлечении китайских технологий. Однако основное внимание в своей лекции он уделил проблемам геополитики.

«Исторически сложилось, что через наши земли в центре Европы много веков проходит так называемая линия соприкосновения интересов крупнейших государств, которую ряд исследователей называет линией столкновения цивилизаций. Не претендуя на глобальные геополитические амбиции, мы смогли создать остров стабильности в нашем регионе, сформировав дружественные и в достаточной степени доверительные отношения со всеми нашими соседями: Россией, Европейским Союзом, Украиной», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

«И когда фактически на наших границах на Украине (а это наши самые близкие братья вместе с россиянами) разгорелся опасный конфликт, именно Минск оказался в определенном смысле идеальной для всех сторон площадкой для переговоров по урегулированию кризиса. Роль Белоруссии, наше искреннее стремление быть стабилизирующим фактором уже оценены многими государствами, которые рассматривают нашу страну, как точку опоры в продвижении своих, в первую очередь экономических, интересов на постсоветском пространстве и в Восточной Европе», — сообщил он.

«Белоруссия не просто активный участник, но и инициатор разных уровней интеграции на постсоветском пространстве. Мы видим в интеграции будущее не только своего государства, но и всей Европы, всего нашего континента, всего Евразийского пространства. Являясь одним из основателей новой влиятельной международной организации — Евразийского экономического союза, Белоруссия заинтересована в стирании разделительных линий между соседними странами в целях дополнения друг друга, достижения наибольшей пользы и выгоды для наших народов», — проинформировал Лукашенко.

«Желание наших народов вести диалог, системно углубляя связи с партнерами, вылилось в предложение по сопряжению «интеграции интеграций» и экономического пояса Шелкового пути. Вчера на переговорах с Си Цзиньпином отмечена важность того, чтобы реализация идеи пояса Шелкового пути была сопряжена с интеграцией в ЕАЭС. Мы с этим согласны», — заявил он.

Лукашенко рассказал пекинским студентам о глубинном источнике глобальной нестабильности — культивировании индивидуальных прав и свобод человека в ущерб общественным интересам, а также о запрещённой в России террористической организации ИГИЛ. Он охарактеризовал ещё не построенный в Минской области КБИП «Великий камень», как «образец инвестиционного сотрудничества» и «образцово-показательный комплекс технологический», отметив, что он «должен стать жемчужиной Шёлкового пути».

«Чего бы нам ни стоило, мы построим этот технологичный парк», — подчеркнул Лукашенко.

Отвечая на вопросы, Лукашенко рассказал о последствиях разрушения СССР и роли КНР как геополитического центра нового мирового порядка. По его мнению, при СССР невозможно было существование таких конфликтов, как сейчас наблюдается на Востоке и других регионах мира.

«Я рассматриваю распад Советского Союза как катастрофу», — признался он, напомнив о конфликтах между СССР и КНР, а также об общих победах во Второй мировой войне.

«Так же, как Китай пострадал от милитаризма, Белоруссия во время Второй мировой войны пострадала от фашизма. За годы гитлеровской оккупации огромный ущерб нанесен был нашей республике, каждый третий ее житель погиб в ходе этой Отечественной войны. Каждый третий! Участь китайского Нанкина у нас разделили две тысячи городов и деревень, которые были полностью сожжены, вместе с жителями стерты с лица земли. После войны страна была практически полностью восстановлена и празднует свой День Независимости как день освобождения от фашизма», — рассказал Лукашенко.

СССР сдерживал «американцев и Запад», сообщил Лукашенко. Председателя КНР Си Цзиньпина он назвал «президентом Китая» и «руководителем такой империи как Китай».

Визит руководителя Белоруссии завершился 30 сентября. Самолёт с Александром Лукашенко и его сыном Николаем отправился в Минск.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам состоявшихся в Пекине переговоров Александром Лукашенко и Си Цзиньпином была подписана декларация о «всепогодной дружбе». О китайской финансовой помощи руководству Белоруссии, третий год переживающей очередной кризис, ничего не известно.