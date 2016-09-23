Минск, 23 сентября, 2016, 19:45 — ИА Регнум.



nbrb.by Платёжный баланс Республики Беларусь с Российской Федерацией за январь-июнь 2016 года

«Сальдо счёта текущих операций платежного баланса Республики Беларусь с Российской Федерацией за январь — июнь 2016 года сложилось отрицательным в размере 3,2 млрд долларов США». Об этом говорится в опубликованных 23 сентября материалах Нацбанка Белоруссии.

Товарооборот с Россией за I полугодие упал на 9,8% до $12 млрд (52,3% товарооборота Белоруссии). Дефицит белоруской стороны составил $2,7 млрд: отрицательное влияние оказал импорт минеральных продуктов (на $3,9 млрд), а положительное — экспорт продтоваров и сельскохозяйственного сырья.

Белорусский экспорт товаров упал на 3,8% до $4,7 млрд (42,7% от общего экспорта постсоветской республики). Но не по всем товарным группам — например, экспорт легковых автомобилей (почти все — китайской фирмы Geely) вырос до $ 62,8 млн (+22%). Экспорт нефтепродуктов — наоборот, упал почти в три раза и составил $53,5 млн.

«Основными товарными разделами в экспорте выступили: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье — 35,3% объема экспорта товаров в Российскую Федерацию (по сравнению с первым полугодием 2015 года произошло снижение стоимостных объемов поставок на 10,4%), машины и оборудование — 13% (стоимость поставок выросла на 4,8%) и транспортные средства — 10,8% (рост на 10,2%)», — отметили в Нацбанке.

Белоруссия импортировала из России товаров на $7,4 млрд (61% от общего импорта постсоветской республики) — 13,2% меньше. При этом основу составили минеральные продукты (54,2%), недрагоценные металлы (8,8%), а также машины и оборудование (7,8%).

«Импорт минеральных продуктов уменьшился на 17,8%, недрагоценных металлов — на 13,3%, машин и оборудования, напротив, — увеличился на 9,8%», — сказано в отчёте. В частности российской нефти Белоруссия купила меньше почти на четверть — всего на $2,3989 млрд ($3,1895 млрд в январе-июне 2015 года).

Оборот торговли услугами упал на 6% до $1,3 млрд. Белорусский экспорт услуг в РФ упал на 8,3% до $745,1 млн, доля России в общем объёме белорусского экспорта услуг составила 23,4%. Импорт услуг из РФ также упал — на 2,8% до $554,4 млн (26,8% от общего объёма импорта услуг республики).

Россия направила в Белоруссию прямых инвестиций на $461,9 млн (за январь-июнь 2015 года — $678,9 млн) или 52% всего поступления ПИИ. Сальдо финансового счёта платежного баланса Белоруссии с Россией за январь — июнь для белорусской стороны сформировалось отрицательным в размере $138,2 млн.

Правительство Белоруссии заимствовало в России $87 млн кредитов и займов на чистой основе (с учетом изъятия), «что в 3,2 раза меньше, чем за январь-июнь 2015 года», сказано в отчёте. Белорусские «временные работники» обеспечили $158,8 млн сальдо доходов от трудовой деятельности за границей.

«Финансовые активы резидентов Республики Беларусь в Российской Федерации в форме других инвестиций сократились на 62,2 млн. долларов (за январь-июнь 2015 года — на 34,8 млн долларов), что стало главным образом результатом сокращения активов резидентов Республики Беларусь, предоставленных резидентам России в виде кредитов и займов», — отметил в Нацбанке.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября на собранном Александром Лукашенко совещании по вопросам экономического развития председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков заявил, что снижение цен на нефть, снижение объёмов её поставки из России, а также снижение цен на калийные удобрения и объёмов их экспорта — главные причины «стресса» белорусской экономики.

Кризис в Белоруссии официально не признаётся — предыдущие кризисы тоже не признались как факт, лишь в период восстановления делались оговорки, что кризис был. «Негативная» статистика в постсоветской республике публикуется, как правило, в пятницу вечером.