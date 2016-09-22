Минск, 22 сентября, 2016, 23:19 — ИА Регнум.



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Вопрос о создании автомобильного холдинга «Росбелавто» снят с повестки дня и в ближайшей перспективе рассматриваться не будет. Об этом 22 сентября на пресс-конференции в Минске, посвященной Дню машиностроителя, заявил замминистра промышленности Белоруссии Геннадий Свидерский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Холдинг планировалось создать путём объединения двух производителей грузовиков — белорусского «МАЗ» и российского «КАМАЗ». Проект обсуждался несколько лет и уже не актуален, во всяком случае — для белоруской стороны.

«Этот вопрос снят с повестки дня», — заявил замминистра промышленности Белоруссии. По его словам, выработанное сторонами решение вопроса о создании автохолдинга не устроило официальный Минск, так как «не соответствовало интересам «МАЗ».

Чиновник сообщил некоторые подробности выработанного варианта слияния: холдинг планировалось сделать резидентом РФ, ему планировалось передать часть акций Минского автозавода. Что именно не устроило белорусскую сторону — Свидерский не уточнил.

Однако он сообщил, что «МАЗ» не отказывается от контактов с «КАМАЗ», но не обсуждает стратегическое партнёрство. Переговоры о сотрудничестве идут также с китайской компанией Zoomlion, готовой устанавливать краны своего производства на минские шасси, а также с неназванными партнёрами из Европы.

Напомним, проекты создания белорусско-российских промышленных объединений (в том числе объединения «МАЗ» и «КАМАЗ») прорабатывались в 2010 году и приобрели особую актуальность во время кризиса 2011 года. В 2012 году, 21 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила о том, что между Москвой и Минском достигнута принципиальная договорённость о формировании автомобильного холдинга «Росбелавто» через слияние на паритетной основе активов ОАО «МАЗ» и ОАО «КамАЗ». Позднее, 18 июля председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время переговоров с Александром Лукашенко заявил, что создание «Росбелавто» находится в продвинутой стадии. «Идет достаточно сложный переговорный процесс, который, я надеюсь, в относительно короткой перспективе будет завершен», — отметил Медведев.

Затем, 28 августа 2012 года первый заместитель Совета министров Белоруссии Владимир Семашко заявил, что до конца 2012 года могут быть окончательно решены вопросы по созданию белорусско-российских холдингов на базе ОАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ», а также на базе белорусского госпредприятия «Гомсельмаш» и российского частного предприятия «Ростсельмаш». Тогда он утверждал, что компания «Росбелавто» вскоре может быть создана: документы об образовании холдинга «находятся в высокой степени готовности» и вскоре будут предоставлены на рассмотрение Александра Лукашенко.

В 2013 году обсуждение проекта продолжалось, но без практического результата. Первый зампред правительства Белоруссии Владимир Семашко направил 28 марта зампреду правительства России Аркадию Дворковичу письмо с предложениями по пяти совместным «пилотным» интеграционным проектам в промышленной сфере. Он также сообщил, что 1 апреля в Москву направится рабочая группа Минпрома Белоруссии с целью «окончательно согласовать вопросы по Росбелавто». Проект не был согласован.

Александр Лукашенко 11 октября 2013 года на пресс-конференции заявил, что объединение «МАЗ» и «КАМАЗ» невыгодно Белоруссии, а 22 октября поведал журналистам, что Камский автозавод уступает в развитии Минскому автозаводу. Тем не менее, зампред Совмина Белоруссии Пётр Прокопович 20 декабря поддержал проект создания «Росбелавто», отметив, что автомобильный холдинг позволит повысить долю грузовиков данных марок на рынке Таможенного союза с 50−55% до 70−75% и улучшить показатели экспорта.

В 2014 году «Росбелавто» ещё был на слуху, но уже мало кто верил в реализацию проекта. В 2015 году о холдинге, как и о других проектах в числе злополучной пятёрки «пилотных», вспоминали на правительственном уровне, но не спешили признавать фиаско.

Как сообщало ИА REGNUM, идея создания холдинга «Росбелавто» была предложена российской госкорпорацией «Ростехнологии» в 2010 году и до сих пор не получила реализации, так как Александр Лукашенко периодически накладывал вето на решения, выработанные в ходе российско-белорусских переговоров. Заявления об «очереди инвесторов», якобы желающих вложиться в «МАЗ», оказались всего лишь заявлениями.

Александр Лукашенко 7 апреля, обращаясь к руководителю белорусского ОАО «Минский автомобильный завод» — управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ», заявил, что у Минского автозавода нет «настоящих» конкурентов на российском рынке, который следует отвоевать. Статистика продаж на российском рынке пока говорит не в пользу белорусского производителя.