Минск, 21 сентября, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Белоруссии следует придерживаться «твёрдой приверженности на самом высоком уровне последовательной макроэкономической политике и глубоким, основанным на рыночных принципах реформам». Об этом говорится в распространённом 21 сентября заявлении миссии МВФ, которая работает в Минске.

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Фонд позитивно оценил реализуемые с 2015 года руководством Белоруссии меры по стабилизации экономики и начало проведения институциональных и структурных реформ в условиях кризиса. МВФ указал на необходимость провести последовательные и масштабные реформы, призвав на «настоятельный призыв» директоров фонда «к реализации комплексной стратегии реформ в отношении государственных предприятий с целью повышения их производительности и эффективности, а также уменьшения бюджетных рисков.

«Директора также рекомендовали определить четкие, равномерные и последовательные меры по достижению полного возмещения издержек в сфере коммунальных услуг до конца 2018 года. Директора подчеркнули, что решающее значение будет иметь улучшение делового климата, в том числе через действия в целях вступления в ВТО и шаги по расширению конкуренции на товарных рынках», — сказано в заявлении.

Директора фонда «подчеркнули необходимость укрепления ориентира долга, путем включения в него государственных гарантий и долга органов местного управления. Рекомендовали отражать в бюджете всю квазифискальную поддержку в целях повышения прозрачности. Также будут важны дальнейшие пенсионные реформы».

"Они подчеркнули важность продолжения поэтапного отказа от целевого кредитования и контроля за ценами, а также гарантий того, что пруденциальные лимиты в отношении процентных ставок являются временной мерой», — говорится в заявлении миссии фонда.

По мнению директоров МВФ, руководству Белоруссии следует проводить осторожную и при необходимости — жёсткую денежно-кредитную политику для сохранения макроэкономической и финансовой стабильности. Фонд напомнил также о своих ранее сделанных рекомендациях.

ВВП Белоруссии по прогнозам МВФ в реальном выражении снизится в 2016 году на 3% и ещё на 0,5% в 2017 году «что объясняется все еще слабыми балансами и структурными препятствиями». Инфляция в Белоруссии ближайшие годы будет «немногим ниже десяти процентов».

«Ожидается, что ограниченное восстановление экономики начнется в 2018 году, в то время как в среднесрочной перспективе потенциальный темп роста повысится приблизительно лишь до 1,75%, будучи ограниченным негативной демографической ситуацией и низкими темпами роста производительности в отсутствие более глубоких структурных реформ», — проинформировали представители фонда.

«Во внешнеэкономической сфере в числе основных рисков — устойчиво низкие международные цены на энергоносители или сбои в договоренностях с Россией о ценах на энергоносители», — отметили в МВФ.

Как сообщало ИА REGNUM, миссия МВФ намерена с 19 сентября по 1 октября провести мониторинг состояния экономики Белоруссии, а также провести консультации с руководством постсоветской республики. Официальный Минск с 2011 года надеется получить новые кредиты от МВФ, предлагая трёхлетнюю программу сотрудничества, в рамках которой ожидает получить от фонда $3 млрд на 10 лет под 2,28% годовых.

Правительство Белоруссии ожидает рост ВВП республики уже в 2016 году — как минимум на 0,3%, а также рост в 2017 году на 0,2%. При этом уже сейчас понятно, что рост возможен только в случае чуда, так как ВВП стремительно падает. Руководство Белоруссии не желает брать на себя ответственность за кризис и не признаёт его как факт.

Тем временем Евросоюз оценил отдаление официального Минска от России, увеличив «пакет помощи» своему «восточному партнёру» до 29 млн евро. В 2015 году руководство Белоруссии получило от ЕС в рамках программы «Восточное партнёрство» 14,5 млн евро. При этом белорусская общественность очень плохо информирована о том, на что были потрачены деньги ЕС.