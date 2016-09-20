Волгоград, 20 сентября, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Волгоград продолжает активно готовится к чемпионату мира по футболу 2018 года. На строящемся к мундиалю главном спортивном объекте «Волгоград Арене» строители уже завершили основные монолитные работы, полностью построены трибуны, выполнен монтаж колонн компрессионного кольца. Такая информация была озвучена в ходе выездного совещания на объектах, которые входят в программу подготовки региона к ЧМ-2018, которое провел губернатор области Андрей Бочаров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 20 сентября.

Sportin.su Стадион «Волгоград Арена»

Также на стадионе продолжается возведение конструкций фасада и кровли, наружных лестниц, входных групп, также строители приступили к отделочным работам. Уже началась и подготовка к строительству футбольного поля.

Как отметил глава региона, «темп набран очень хороший, работа идет в графике».

«Это говорит о том, что мы свою задачу по подготовке к чемпионату мира выполним в полном объеме», — отметил Андрей Бочаров, ознакомившись с ходом строительства.

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Строители приступили к реконструкции стадиона «Зенит» в Волгограде

Губернатор указал на необходимость уже сейчас продумать использование подтрибунного пространства и прилегающих к стадиону территорий с учетом работы объекта в режиме «Наследие».

Одна из таких зон, — берег Волги, где сейчас идут берегоукрепительные работы, и началось возведение рокадной дороги.

По словам Андрея Бочаров, здесь панируется сделать не просто рокадную дорогу, а благоустроить берег, где будут места для прогулок и активного отдыха, велодорожки, пляжная зона.

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Нулевая магистраль вдоль Волги в Волгограде протянется до Спартановки

«Надо привести территорию в порядок, применяя единые архитектурные решения», — поставил задачу глава региона подрядчику — компании «ТрансСервис», которая возводит Нулевую продольную магистраль.

Чтобы завершить строительно-монтажные работы на объекте до конца 2017-го, компания-застройщик в этом году наметила выполнить увеличенный объем работ за счет собственных и привлеченных средств. По заверению подрядчика ООО «ТрансСервис», работы на объекте ведутся с опережением графика. Поэтому уже до конца текущего года планируется освоить 400 млн рублей из запланированного финансирования, запланированного на 2017 год.

На сегодняшний день выполняется устройство земляного полотна дороги, укрепление откосов, возведение подпорной стенки, вынос инженерных сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция и преображение к чемпионату мира 2018 года ждут десятки объектов региона. Так, к мировому первенству будет капитально отремонтирован стадион «Олимпия» и одноименный загородный клуб, расположенный в Краснослободске Волгоградской области. А к реконструкции стадиона «Зенит» в Волгограде строители уже приступили. Наполовину готов к мундиалю и международный аэропорт города.