Санкт-Петербург, 19 сентября, 2016, 21:17 — ИА Регнум. Охлаждение политических отношений России и Евросоюза не влияет на желание и перспективы сотрудничества российского и финского бизнеса. Потенциально плодотворным взаимодействие может быть в Арктике. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал президент финской государственной судоходной компании Arctia, глава Арктического экономического совета Теро Ваурасте в ходе конгресса UArctic.

mirtesen.ru Ледокол «Россия»

Для развития российско-финского экономического сотрудничества уже существуют юридические предпосылки, отметил собеседник. Основой взаимодействия могут стать два правительственных двусторонних соглашения — о сотрудничестве по арктическим вопросам, а также о помощи в обеспечении ледокольной проводки судов в Балтийском море. Хотя последний договор касается другого региона, сферу его применения можно было бы распространить и на Арктику, уверен Теро Ваурасте.

Именно ледокольная проводка, использование ледокольных мощностей друг друга — та область, где у России и Финляндии есть большой потенциал для сотрудничества, убежден эксперт. «Если в течение нескольких лет интерес к Северному морскому пути возрастет, ледокольных мощностей «Атомфлота» будет недостаточно. Это сфера, где мы можем развивать сотрудничество, Финляндия может предоставлять свои ледокольные мощности России. Бывает пик, когда российское предприятие не может справиться, в этом случае мы можем выступать субподрядчиками или партнерами», — пояснил он.

Отметим, российское предприятие «Атомфлот» ранее неоднократно заявляло, что для развития Арктики России может попросту не хватить ледоколов. Новые суда, которые недавно сошли с верфей или же еще строятся, лишь заменят существующие мощности, срок эксплуатации которых подходит к концу. Численный же состав ледокольного флота не увеличится.

«Сотрудничество в области геологоразведки и добычи — другая сфера, где есть потенциал, хотя эта сфера сейчас находится под санкциями. Но есть техническое обеспечение, различные сервисные услуги, в том числе ледокольное сопровождение, мониторинг ледовой обстановки», — перечислил варианты финский бизнесмен.

Сейчас, по словам Теро Ваурасте, существует большая потребность в создании различной инфраструктуры на Крайнем Севере. Финляндия обладает инженерными и строительными ноу-хау, подчеркнул он, и этот финский опыт может быть полезен при обустройстве Арктики.

Президент финской судоходной компании уверен, что экономические санкции несколько ограничили возможности для сотрудничества, в частности, по части добычи углеводородов в Арктике. При этом охлаждение политических отношений никак не повлияло на желание бизнесменов сотрудничать с российскими коллегами. «Знаете, в бизнесе другой подход. Здесь этого не существует. Есть бизнес-климат, есть политический климат. Мы смотрим с точки зрения бизнеса: здесь этого не существует», — заявил он.