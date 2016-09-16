Минск, 16 сентября, 2016, 18:57 — ИА Регнум.



Сергей Шиптенко ИА REGNUM Улицы Минска

В ходе состоявшегося 16 сентября заседания Центризбиркома Белоруссии были подведены итоги выборов в Национальное собрание, сообщает сайт ЦИК РБ.

«Центральной комиссией приняты решения о созыве первых сессий вновь избранных палат парламента», — сказано в сообщении.

Нижняя палата Нацсобрания — Палата представителей будет собрана на первую сессию 11 октября, проинформировала председатель ЦИК Лидия Ермошина. За это решение комиссия проголосовала единогласно.

Ермошина в ходе заседания ЦИК сообщила, что при голосовании за кандидатов в ПП НС «явка составила 74,68%» — то есть соответствовала ожиданиям властей. При этом 10% оставили отметку в бюллетенях «против всех».

Секретарь ЦИК Николай Лозовик сообщил, что при формировании Совета Республики нарушений не выявлено. Решение об утверждении итогов формирования верхней палаты Нацсобрания на заседании комиссии было принято единогласно. Также принято решение о созыве Совета Республики 12 октября.

В нижней палате НС 110 мест, в верхней — 64 места. ЦИК зарегистрировал членов обеих палат.

Решение об итогах парламентской кампании ЦИК утвердил единогласно. Поступившие жалобы (в том числе и от кандидатов в депутаты с требованием признать итоги недействительными), по словам Ермошиной, рассматриваются, однако окончательное решение уже принято. Также приняты к сведению заключения о наблюдении за формированием ПП НС миссий зарубежных наблюдателей.

Как сообщало ИА REGNUM, парламентская кампания в Белоруссии вступила в финальную стадию в сентябре. Вопреки расхожему мнению, голосование не является выборами, но лишь одной из их стадий при условии, что выборы являются именно выборами, а не другим процессом.

Председателя Центризбиркома Белоруссии Александр Лукашенко назначает лично. Он также объявляет даты выборов и назначает часть членов верхней палаты Нацсобрания. Теоретически, итоги парламентской кампании можно оспорить в суде, но судей также назначают «по вертикали», замкнутой на руководителя постсоветской республики. Согласно действующей Конституции, часть членов Конституционного суда президент назначает напрямую. Для импичмента Национальному собранию следует заручиться поддержкой не менее 2/3 членов обеих палат и пройти весьма сложную процедуру — почти невыполнимую, как считают белорусские политологи.