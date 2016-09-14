Москва, 14 сентября, 2016, 23:08 — ИА Регнум.



moldovanews.md Газовая конфорка.

«Переговоры, в которых участвовали вице-премьеры (Белоруссии) Владимир Семашко и (России) Аркадий Дворкович, завершились безрезультатно. Не смогли договориться», — заявил 14 сентября РИА Новости советник-посланник посольства Белоруссии в России Юрий Ярошевич, комментируя итоги переговоров по цене российского газа для постсоветской республики.

Напомним, также сегодня, 14 сентября главы правительств России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков обсудили вопросы российско-белорусских отношений. Накануне, 12 сентября Александр Лукашенко принял с докладом зампреда Совмина Владимира Семашко и поручил правительству в течение двух дней окончательно договориться с Россией по поставкам энергоносителей в постсоветскую республику, а также найти альтернативу поставкам углеводородов из РФ. До этого, 11 сентября, Лукашенко заявил прессе, что Москва и Минск «практически договорились» по решению проблем импорта российских углеводородов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Минск инициировал «газовый спор» с Москвой, добиваясь снижения цены на российский газ. В 2016 году госпредприятия Белоруссии не платили полную цену за продукцию «Газпрома». В ответ Россия сократила поставки нефти в постсоветскую республику. Александр Лукашенко возмущён непониманием его «железобетонных аргументов» в споре с правительством РФ.