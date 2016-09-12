Минск, 12 сентября, 2016, 22:32 — ИА Регнум.



ИА REGNUM

«Вы знаете, если бы у меня спросили: «Ты кто больше, белорус или россиянин?», то, если абсолютно честно, я бы затруднился ответить, — заявил 6 сентября Александр Лукашенко в интервью информагентству ТАСС, полный текст которого опубликован 12 сентября.

По словам Лукашенко, межнациональное спокойствие в Белоруссии находилось под угрозой до первых президентских выборов 1994 года, после которых он бессменно занимает высший государственный пост постсоветской республики. «Оно нам не досталось, у нас тоже три года практически националисты были у власти, друзья нынешних отдельных украинских (даже не сегодняшних, а вчерашних) националистов. Мы могли бы зайти очень далеко. И только президентские выборы в свое время спасли нас. Неизвестно, откуда взялся этот Лукашенко и провел референдум по Союзу Белоруссии и России. И нам пришлось разворачиваться, у нас русские на чемоданах сидели. Правда, как разобраться было: ты белорус или русский?».

«У нас перемешана в Белоруссии кровь: и евреи, и поляки, и украинцы, и русские, и белорусы — смесь такая. У нас пытались разобраться: чистые белорусы остаются в Белоруссии, в первую очередь русские уезжают. Мы это повернули, мы установили статус-кво. У нас люди с удовольствием принимают россиян. Мы едем в Россию. Сложно, трудно, но мы имеем соответствующие права, что и россияне. Наши люди, граждане России и Белоруссии, могут обучаться в вузах, школах и там, и здесь», — рассказал Лукашенко.

«Россия для меня никогда не была чужой — я родился практически под Смоленском, на границе с Россией, хотя тогда границ не было, и учился в русской школе, и для меня русский человек мало чем, качеством только, отличается от белорусского. Чем отличается? Я говорю: белорус — это русский человек со знаком качества. Никто не обиделся. Поэтому для меня нет разницы, что русский, россиянин (россиянин не только русский), что белорус», — сообщил он.

«И я, как белорусский президент, никогда не противопоставлял белоруса и россиянина. Это родные народы. Иногда говорят: один народ. Может, кому-то это не нравится, но скажу так: это народы от одного корня. Есть российский огромный ствол, а есть ствол белорусов, украинцев — мы от одного корня. Мы оттуда вышли. И чего тут бояться? Это моя политика, моя идеология, я всегда ее придерживался, я, наверное, с ней и умру. Этим все сказано. Русский человек — это тот же белорус. Белорус — это тот же русский. Потому что мы одни корни имеем», — уверен Лукашенко.

По его мнению, различия между белорусами и украинцами всё-таки заметны. В частности, украинцы более предприимчивы, но это не значит, что совершенно другие: «Ведь украинцы — это наши люди. Это родные наши люди, и я не могу не переживать за то, как там ситуация складывается».

«Белорусы не такие, чтобы это показывать, они быстрее втихую, как и русские, сделают что-то, но не будут об этому шуметь. А мир такой, что надо показывать», — заметил Лукашенко.

Союзное государство Белоруссии и России было удостоено в интервью особого внимания. Экскурс был сделан во времена Бориса Ельцина, который, по словам Лукашенко, волевым решением пресёк наветы противников интеграции с Белоруссией в своём окружении.

«В рамках этого мощного проекта — строительства Союзного государства — мы многое сделали. Мы отошли от той пропасти, которая могла быть между Белоруссией и Россией, которая намечалась там, под Смоленском. Мы сняли эти барьеры — помните, с Черномырдиным шлагбаумы убирали. Борис Николаевич даже тогда побоялся ехать на границу — «чтобы Запад правильно понял». И мы поехали с Черномырдиным. Я настаивал на этом. Мы прошли большой путь: от шлагбаумов, от чемоданов, на которых сидели россияне в Белоруссии. Это великое достояние», — констатировал Лукашенко.

При этом он констатировал: «У нас масса проблем». Он обвинил Россию в применении таких инструментов, как ограничения поставок нефти и газа в Белоруссию и белорусских товаров на российский. «Мы где-то, наверное, не совсем правильно вели себя, хотя старались старшего брата не обижать и не злить. Это тоже правда», — признал он.

«Но и сегодняшний день по отдельным моментам не лучший: когда нам вдруг ни с того ни с сего начинают сокращать подачу нефти в Белоруссию вопреки нашей договоренности, потому что якобы мы мало платим за природный газ. Ну при чем тут газ и нефть, есть договоры! Сейчас уже в СМИ это проскальзывает, хотя я предупреждал президента России: нам не надо в СМИ разворачивать эту кампанию и омрачать наши отношения, ведь многое сделано», — добавил Лукашенко.

Сделано многое, но не всё даже из главного, вынужден был признать Лукашенко, так как «в том договоре 15 лет назад мы прописали все этапы: когда должна была появиться Конституция Союзного государства, когда должны были сформироваться органы власти, появиться единая валюта — все прописано в этом договоре».

«У нас его нет, Союзного государства, мы его выстраиваем. В экономике, в политике, в отношениях между людьми», — констатировал Лукашенко.

По его мнению, Белоруссия и Россия нужны друг другу не только как экономические партнёры: «Потому что мы со своей армией, пусть она 55 тыс будет или 75, не сможем противостоять современным угрозам без России. В то же время Россия без Белоруссии, без нашей роли в обороне, не обойдется на западном направлении. Это миллиарды».

Он призвал не критиковать его за отношения с Западом, пояснив: «Поэтому Белоруссия нужна Западу и России. И они нам нужны. Нам некуда деваться. Я часто говорю: мы между молотом и наковальней. «Наковальня» — огромная Россия, «молот» — Европейский союз».

«И когда мы встречаемся с западниками, с американцами — у меня много встреч сейчас, когда сняли все эти санкции, подтвердили, что неправильно поступили (но я это не педалирую, ладно, ошибки же бывают, но это была ошибка со стороны Запада), — я им говорю: «Ребята, вопрос, с кем мы, с Западом или Россией, не задавайте, он не стоит». Это не вопрос для нас, Россия — это родное, Запад — высокотехнологичен», — поведал руководитель постсоветской республики.

По версии Лукашенко, Запад ввёл санкции в отношении официального Минска после того, как последовал отказ на предложение «отвернитесь от России, сделайте это, сделайте то — и санкций не будет». Однако «когда передо мной стоял этот вопрос, я сказал: «Я дружбой с русскими не торгую». Это был мой ответ всему Западу. И тогда я оказался там неугоден. Прошло время, пришли новые люди — поняли, что я был прав», сообщил руководитель постсоветской республики российскому информагентству.

«Я однажды выразился, экспромтом сказал, что Белоруссия как хрустальный сосуд, слабенький хрустальный сосуд, который я несу в своих руках уже два десятилетия и боюсь уронить», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко неоднократно сравнивал русских с белорусами, находя очень много общего и даже тождественное, особенно когда речь шла об экономических выгодах и слушатели были из России. В то же время именно Лукашенко санкционировал политику «белорусизации», которая проводится в постсоветской республике почти 10 лет и сопровождается дерусификацией, ревизионизмом и другими характерными для «нациестроительсва» чертами. В рамках данного курса особое внимание уделяется распространению новых политических мифов и символов, что представляется важным для конструкторов новой идентичности белорусов.

Из 15 зарегистрированных Минюстом Белоруссии политических партий в Белоруссии 2/3 — прозападные и нет ни одной пророссийской. Нет ни одного русского вуза, школьного или дошкольного учреждения, СМИ, хотя русскоязычных большинство и русофобия преимущественно русскоязычная. Созданы условия для того, чтобы пророссийских организаций не появилось, русские активисты чувствовали свою незащищённость, а монополия на контакты с Москвой принадлежала лидеру страны.