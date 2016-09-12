Минск, 12 сентября, 2016, 19:22 — ИА Регнум.



Советский плакат «С каждым днём всё радостнее жить!»

В Белоруссии состоялись выборы в нижнюю палату Национального собрания — Палату представителей. К такому выводу пришёл Александр Лукашенко, принимая 12 сентября с докладом главу Администрации президента Александра Косинца.

«Выборы состоялись, — констатировал Лукашенко. — Они прошли действительно в спокойной обстановке».

«По крайней мере, мне никто за эти сутки не доложил, что у нас с точки зрения безопасности какие-то были проблемы, какие-то вопросы возникали на участках, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии. — Выборы закончились, и я хотел бы знать основные их итоги, как они прошли с точки зрения организаторов».

«Потому что вам и Администрации президента изначально было поручено организовать их таким образом, чтобы было тихо, спокойно, безопасно, и чтобы люди могли свободно выразить свое мнение, свою волю», — приводятся слова Лукашенко в официальном сообщении.

Косинец доложил: формирование ППНС впервые состоялось на небезальтернативной основе во всех 110 округах, при этом явка избирателей составила 74,8% и в этом просматривается своеобразная диалектика. «Количество обусловлено качеством», констатировал чиновник.

«Первая составляющая — это высокое сознание нашего народа, который небезучастен к строительству молодого государства. Второе — высокий конкурс участия в этих выборах — 484 кандидата в 110 округах. И третье — проделана большая работа всеми без исключения ветвями власти, чтобы обеспечить высокую дисциплину, организацию проведения выборов», — приводятся слова Косинца в официальном сообщении.

В президентской пресс-службе отметили: «Александру Лукашенко доложено, что были выполнены практически все рекомендации БДИПЧ ОБСЕ по проведению выборов».

"Речи о какой-то подтасовке, подбросе бюллетеней или их замене не было и не может быть, поскольку огромная «армия» проводила наблюдения ‑ и от БДИПЧ ОБСЕ и ПАСЕ, и миссия СНГ», — приводятся слова Косинца.

Как сообщало ИА REGNUM, в предварительном отчёте БДИПЧ ОБСЕ констатируется совершенно другая картина: многие давние рекомендации организации не были выполнены, что не позволило считать формирование ПП НС процессам, отвечающим европейским номам демократии. Ранее Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что универсальных норм демократии не существует.

Также напомним, 24 мая Александр Лукашенко провёл совещание по подготовке и проведению парламентской кампании 2016 года, заявив, что «законодательство Белоруссии соответствует международным принципам, учитывает сложившиеся в стране правила, традиции проведения выборов». Противоположной точки зрения придерживались представители прозападной оппозиции в Белоруссии, которые тогда же заявили, что не считают парламентскую кампанию 2016 года демократическими выборами. Своё отношение к состоявшемуся процессу формирования ППНС шестого созыва они подтвердили 12 сентября, распространив соответствующие заявления.