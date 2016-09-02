Минск, 2 сентября, 2016, 19:44 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Маятник

В Киеве 2 сентября состоялось четвертое заседание белорусско-украинской Рабочей группы высокого уровня по вопросам взаимной торговли, по итогам которого «подписан Протокол, определяющий действия сторон на ближайшую перспективу», сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

«В ходе заседания стороны рассмотрели широкий спектр вопросов, в том числе отмену украинской стороной спецпошлины на ряд белорусских товаров, условия взаимного доступа сельскохозяйственной и продовольственной продукции, перспективы поставок белорусских нефтепродуктов на украинский рынок, сотрудничество в сфере промышленности и производственной кооперации, а также ряд других актуальных вопросов», — сказано в официальном сообщении.

Делегацию официального Минска на переговорах возглавил первый замминистра иностранных дел Белоруссии Андрей Евдоченко. В её состав вошли представители МИДа, госконцерна «Белнефтехим», БелТПП, министерства сельского хозяйства и продовольствия, а также «других министерств и ведомств» постсоветской республики. Новые киевские власти на переговорах представляла делегация во главе с замминистра экономического развития и торговли — торговым представителем Украины Натальей Микольской.

Как сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине власти Белоруссии признали мятежников законным правительством, не упустив возможности дискриминировать поставщиков украинской продукции. Новые киевские власти приняли ответные меры. МИД Белоруссии выразил несогласие с таким решением, украинские друзья и партнёры приняли это к сведению.