Москва, 2 сентября, 2016, 17:21 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Мыслитель

Вопросы формулы определения цены российского газа для Белоруссии и погашения госпредприятиями постсоветской республики задолженности перед дочерней компанией «Газпрома» обсуждаются, решения не выработано. Об этом 2 сентября в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр энергетики России Александр Новак.

По словам главы Минэнерго РФ, «Белоруссия имеет задолженность и эта задолженность достаточно высокая». Отметим, что летом долг белорусских госпредприятий за фактически потреблённую продукцию белорусской компании ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» превысил $270 млн, при этом правительство постсоветской республики отрицало и до сих пор отрицает сам факт наличия задолженности.

Новак сообщил также, что помимо долга за российский газ есть проблема изменения формулы цены продукции «Газпрома». С формулой тоже не всё так просто — стороны ищут компромиссное решение, проинформировал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, оба вопроса — по формуле цены на газ для Белоруссии и стоимости продукции в 2016 году, появились в повестке межправительственных переговоров с подачи официального Минска. «Газпром» считает, что неплатежи — это проблема её дочерней белоруской компании, которая подала иск в белорусский арбитражный суд, пытаясь принудить белорусские госпредприятия платить полную контрактную цену. Совмина Белоруссии покровительствует госпредприятиям и пытается реализовать с «украинский сценарий» решения «газового спора». В отличие от прошлых «газовых войн», госагитпроп Белоруссии не разжигает русофобскую истерию.