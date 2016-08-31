Бишкек, 31 августа, 2016, 14:05 — ИА Регнум. «Весь последний месяц отдельные депутаты, политики, и управляемые ими СМИ пытаются, не брезгуя ничем, ошельмовать, оклеветать президента Атамбаева. При этом они обвиняют меня во всех грехах и преступлениях», — заявил президент Алмазбек Атамбаев, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 25-й годовщине независимости Киргизии, пишет пресс-служба главы государства.

Илья Репин. Продавец новостей. 1873

По словам киргизского лидера, «апофеозом этой клеветнической кампании» стало обращение к народу экс-президента Киргизии переходного периода Розы Отунбаевой и бывших членов Временного правительства Омурбека Текебаева, Азимбека Бекназарова, Кенешбека Дюшебаева, Исмаила Исакова, Болота Шерниязова и других политиков.

Алмазбек Атамбаев назвал «гнусной ложью» основные положения этого обращения, заключающиеся в том, что в 2010 году: якобы был выработан разделяемый всеми проект Конституции Киргизии; граждане на референдуме якобы сделали по-настоящему осознанный выбор и легализовали парламентскую систему; Временное правительство заложило мораторий на изменения в Конституцию до 2020 года, а президент Атамбаев якобы пытается узурпировать власть, предлагая внести в нее поправки.

«Во-первых, Конституция 2010 года не ввела в стране парламентскую систему правления. Эта Конституция привела нас к президентско-парламентской системе, и в ней заложены все условия для создания авторитарного режима. Это обусловлено психологией одного из авторов Конституции. Вот почему прежде всего надо ее менять, раз народ, как написано в обращении, голосовал за парламентскую. Во-вторых, неправда, что граждане сделали полностью осознанный выбор. Большая часть избирателей не знала даже о том, что на референдуме они еще и выбирают президента страны, пусть и всего на полтора года. Ни в одном избирательном бюллетене не было ни фамилии кандидата в президенты, ни даже намека на выборы главы государства. 98% якобы проголосовали за этого президента. Таких результатов даже в авторитарных странах нет», — подчеркнул он.

Между тем, киргизский лидер также отметил, что считает правильным, что в ходе того референдума в качестве главы государства была легализована Роза Отунбаева, поскольку «никто не хотел иметь дела с временщиками».

«Мне по-человечески понятен лишь страх Временного правительства и Отунбаевой, что под видом внесения изменений в Конституцию Атамбаев собирается продлить себе полномочия. Потому что такой фокус уже был сделан на референдуме 2010 года. Каждый судит по себе. И мне понятны их зависть, злоба и ненависть ко мне. Ведь они ждали для себя особых условий, каких-то поблажек и льгот, «вечного кресла» на высокой должности. Но скажу открыто: я как президент не делаю скидок даже членам своей семьи, а не то что членам Временного правительства (ВП). И я уверен, что некоторые члены ВП должны рано или поздно ответить и за мародерство, и за банковские ячейки, и за подстрекательство сепаратистов во главе с Кадыржаном Батыровым, и за организацию его побега, и за использование служебного положения для незаконного обогащения», — сказал он.

По мнению Алмазбека Атамбаева, «спокойствие и стабильность пришли в Киргизию вовсе не благодаря Временному правительству и новой Конституции, а вопреки».

«Если Вы уже забыли, Роза Исаковна, то мы прекрасно помним, как после принятия новой Конституции вам затыкали рот на заседании парламента. Как лихорадило всю страну целых четыре года с весны 2010 до весны 2014-го от бесконечных митингов, перекрытий дорог, захватов районных и областных госадминистраций. И только два года назад этот хаос был остановлен, благодаря выдержке и мудрости народа Киргизии. Спасибо нашему мудрому, терпеливому народу», — подытожил президент.

ИА REGNUM напоминает, что по инициативе президента Киргизии Алмазбека Атамбаева парламентские фракции СДПК (партия власти), «Республика — Ата-Журт», «Онугуу — Прогресс» и «Кыргызстан» разработали и вынесли на общественное обсуждение вопрос о проведении референдума о внесении ряда поправок в Конституцию. Предлагаемые изменения позволят расширить полномочия правительства, сделав его менее зависимым от парламента и президента, а также увеличить список «высших ценностей» (в настоящее время таковыми числятся только «права и свободы человека»). Отметим, что оппозиционные политики, НПО и активисты выступают категорически против этих изменений, поскольку считают, что они приведут к «авторитаризму премьер-министра».