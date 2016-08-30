Москва, 31 августа, 2016, 00:01 — ИА Регнум.



Советский плакат «Чистая ферма — чистое молоко!»

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила о введении с 31 августа запрета на поставки в РФ продукции двух белорусских предприятий — ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат» и ОАО «Березовский сыродельный комбинат». Под угрозой запрета находятся ещё два предприятия — ОАО «Поставский Молочный Завод» и ОАО «Савушкин продукт», сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В первом случае основанием для запрета стали результаты ветеринарного контроля продукции, по итогам которого «установлено, что протоколы испытаний, на основании которых принята декларация соответствия сопровождавшая данную продукцию, оформлены до отзыва старой декларации». С учётом выявленных нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС продукция из Лепеля и Берёзы запрещена к ввозу на российский рынок.

Россельхознадзор выявил нарушения транспортировки продукции с молокозавода в Поставах. Кроме того, есть претензии к качеству: в продукции данного предприятия выявлено «несоответствие массовой доли белка».

«В продукции, произведенной предприятием ОАО «Савушкин продукт», продолжают выявляться случаи фальсификации молочной продукции», — констатировал Россельхознадзор. В российском ведомстве пригрозили запретить ввоз на российских рынок продукции вышеуказанных белорусских предприятий, если нарушения норм ЕАЭС не будут устранены.

Тем временем инспекторами управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям проведена большая работа по пресечению контрабанды из «белорусского продовольственного оффшора», созданного по распоряжению Александра Лукашенко в 2014 году почти сразу, как только Россия объявила об ответных «продовольственных» санкциях к странам Запада и их сателлитам. После уничтожения турецкими военными российского военного самолёта в Сирии под эмбарго попали и турецкие товары.

Тем не менее, поток контрабанды не ослабевает и ежемесячно счёт идёт на сотни тонн — при том, что Россельхознадзор, как отмечают независимые эксперты, выявляют лишь вершину айсберга. Так, в период с 22 августа управлению Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям «удалось не допустить на российский рынок свыше 370 тонн винограда, груш, нектаринов и персиков, ввозимых под видом молдавской продукции», сказано в сообщении ведомства.

«В настоящее время ввоз 420 тонн указанной продукции в Российскую Федерацию запрещен, ведутся административные разбирательства по фактам законности выдачи фитосанитарных документов в Республике Молдова. В связи с перекрытием канала поступления санкционной продукции через внешнюю границу Российской Федерации Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям не исключает возможность поступления данных видов продукции со стороны Республики Беларусь. В целях исключения такого риска надзорным органом усилен контроль за поступлением растениеводческой продукции со стороны Республики Беларусь», — сказано в сообщении.

До этого, 27 августа в ППУ «Красная горка» был запрещён ввоз в РФ более тонны охлажденного мяса птицы белорусского предприятия ОАО «Птицефабрика «Дружба». Отметим, что данное предприятие является прямым конкурентом российских производителей, лишенных возможности сопоставимой с белорусской «господдержки».

"При проведении ветеринарного контроля Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям установлено, что фактическая дата выработки продукта не соответствует дате, указанной в ветеринарном сертификате от 26.08.2016 BY №01−00220781. Подобного рода нарушения могут свидетельствовать об отсутствии ветеринарного контроля при погрузке», — констатировали в российском ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в период «колбасной войны» Александр Лукашенко убеждал чиновников и «силовиков» постсоветской республики в непревзойдённом качестве белорусских продуктов питания, до которых российским производителям ещё якобы очень далеко. Применяя протекционистские меры, направляя финансовые потоки в АПК и пищевую промышленность, а также используя иные меры (в том числе контроля качества) власти Белоруссии добились и позитивных результатов, среди которых — обеспечение так называемой продовольственной безопасности.