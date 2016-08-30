Вильнюс, 30 августа, 2016, 18:49 — ИА Регнум. Староста фракции Рабочей партии Кястутис Даукшис утверждает, что его удивила появившаяся информация о дорогих общественных закупках для литовской армии, поэтому он завтра, 30 августа, приглашает на заседание фракции командира Литовской армии Йонаса Витаутаса Жукаса для обсуждения сложившейся ситуации, сообщили ИА REGNUM в парламенте Литвы.

Горшок

«Вместо того, что выделить деньги на повышение пенсий и зарплат, в последнее время мы увеличивали финансирование сферы обороны, потому что это казалось необходимым решением. Но то, что армия заплатила за кухонные приборы в 8 раз больше, выглядит неправильным по отношению к жителям. Учитывая это, мы решили завтра пригласить на заседание фракции командира Литовской армии Йонаса Витаутаса Жукаса и выслушать ответы на все вопросы», — говорит Даукшис.

Реагируя на сложившуюся ситуацию, председатель Комитета Сейма по национальной безопасности обороне Артурас Паулаускас также заявил, что на следующей неделе созовет заседание комитета, на котором будут рассмотрены закупки Министерства обороны и армии, осуществленные в 2014 году.

Напомним, в Литве разразился скандал вокруг покупки кухонных инструментов за стоимость, которая превышает в восемь раз рыночную цену.

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