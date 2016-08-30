Вильнюс, 30 августа, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Пока разгорается скандал вокруг покупки кухонных инструментов для армии Литвы по цене, в 8 раз превышающую рыночную, литовские СМИ сегодня, 30 августа, обратили внимание на другие конкурсы, объявленные Минобороны Литвы. ИА REGNUM перевёл на русский язык статью, опубликованную порталом 15min и публикует её полностью:

PublicDomainPictures Самолет

«В понедельник (29 августа) Литовская армия объявила об общественной закупке — армия хочет арендовать самолет, предназначенный для полетов государственных делегаций и транспортировки органов, необходимых для трансплантации. Правда, после того, как новостной портал 15min во вторник (30 августа) стал интересоваться этой закупкой, представители армии заявили, что это было ошибочное объявление и вскоре закупка будет отменена.

В понедельник Авиационная база Военно-воздушных сил Литовской армии объявила общественный конкурс на аренду самолета, на котором бы летали государственные делегации и транспортировались органы для трансплантации.

В условиях конкурса предусмотрено, что в самолете должно быть 13−19 сидячих мест, из них как минимум 4 — с повышенным комфортом. Это означает, что они должны быть оснащены механизмом, позволяющим менять угол спинки кресла для того, что бы сидячее место можно было трансформировать в место для отдыха.

Также у арендодателя самолета должно быть не менее 5 лет опыта в сфере аренды самолетов бизнес-классов, организации рейсов подобного характера и предоставления услуг.

Правда, Литовская армия, как только 15min задал вопросы об аренде самолета для делегаций, сразу стала все отрицать — якобы, подобная закупка не осуществляется. «Объявление было внесено по ошибке, вскоре оно будет удалено, никакие процедуры по осуществлению этой закупки не начаты», — информировала портал Ингуте Рукайте, старший специалист личного штаба командира ВВС.

Хотя пока осуществление закупки не начато, очевидно, что Литовская армия всерьез подумывает об аренде самолета для упомянутых нужд, так как проект с техническими характеристиками занимает 5 страниц, так что нельзя сказать, что он подготовлен по ошибке.

Представители армии отрицают, что подобная закупка могла когда-то осуществляться. Объявление все еще висит на центральном портале общественных закупок, но проект с техническими характеристиками не пробыл там и суток.

Президент Даля Грибаускайте, три года назад летавшая в Лондон на самолете авиакомпании Wizzair, предлагающей дешевые авиарейсы, тогда сказала, что Литве не выгодно покупать собственный самолет, так как это было бы в 10 раз дороже, чем пользоваться услугами авиакомпаний.

«Всегда любой политик — в какой бы европейской стране он не был — смотрит на цену, на удобство и на скорость, как можно быстрей попасть из одной точки в другую. Я хотела бы только привести несколько примеров: король Испании, королевская семья Дании, скандинавские премьеры пользуются услугами таких авиалиний. Я считаю, что литовский взгляд на расточительство денежных средств, которых у нас нет, которые мы одалживаем и которые зарабатывают жители Литвы, точно не должен доминировать в этой дискуссии», — сказала в тот раз президент, когда ее спросили, почему она выбрала дешевую авиалинию.

На данный момент для транспортировки органов и полетов государственных делегаций иногда используется самолет ВВС Spartan. На прошлой неделе Грибаускайте на этом самолете летела в Ригу, чтобы встретиться с вице-президентом США Джо Байденом».

Читайте также: Армия Литвы закупила «золотые» кухонные приборы

«Дискредитирована идея, что Литва должна больше тратить на оборону»

Минобороны Литвы оправдалось за покупку «золотых» кухонных инструментов

«Это издевательство над жителями Литвы и самим государством»

»Мы не защитимся «золотыми» кастрюлями от агрессии России»