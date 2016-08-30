Вильнюс, 30 августа, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Председатель оппозиционной партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) Габриелюс Ландсбергис, оценивая выводы Службы по общественным закупкам о том, что стоимость купленной армией кухонной утвари в 8 раз превышала рыночную, сегодня, 30 августа, обратился к министру обороны Юозасу Олекасу и командиру армии Йонасу Витаутасу Жукасу, призывая немедленно и очень строго оценить должностных лиц, ответственных за эти покупки, сообщили ИА REGNUM в СО-ХДЛ.

FiveRings Кастрюля

«Кастрюли и ложки по цене, которая в 8 раз превышает рыночную, когда Литва увеличивает финансирование сферы обороны, когда мы должны готовиться и должны быть готовы в любой день защитить страну от агрессии соседа, могут напоминать диверсию или даже предательство по отношению к государству, потому что это разрушает доверие к прозрачности и честности армии. Когда мы значительно увеличиваем финансирование сферы обороны, не допустимы даже мельчайшие сомнения по поводу того, что эти деньги могут быть потрачены не на укрепление обороны Литвы, а на незаконное обогащение. Последствия коррупции в системе обороны должны быть не такими, как в гражданской системе — с ней нужно бороться особенно жестко. Все общество ждет от министра Олекаса и командира Жукаса строгой и принципиальной оценки должностных лиц, ответственных за эту непрозрачную историю», — утверждает Ландсбергис, партия которого на протяжении последних двух лет запугивает общество «скорым нападением на Литву России».

Член парламентской фракции СО-ХДЛ, экс-министр обороны Раса Юкнявичене также публично обратилась к министру обороны Олекасу, требуя объяснить появившуюся в СМИ информацию о конкурсе общественных закупок, когда кухонная утварь была куплена «по такой баснословной цене».

«Мы требуем, чтобы министр обороны объяснил, почему при проведении конкурса по общественным закупкам кухонные приборы, ложки, ножи и похожая утварь были куплены по ценам, которые в несколько раз превышают те, что мы привыкли видеть в обычных местах торговли. Информация, которую мы видим в СМИ, подрывает уверенность общества в том, что их средства будут направлены на оборону, а не на другие нужды, и дискредитирует соглашение партий выделить 2% от ВВП на оборону. Когда видишь такое разбрасывание деньгами, возникают обоснованные сомнения, способен ли министр рассмотреть приоритеты использования средств», — говорит Юкнявичене.

В партии утверждают, что у них складывается впечатление, что это — «обычная практика социал-демократов». Покупка подобного характера, когда растрачивались государственные средства, была осуществлена в 2002 году. Министерство обороны путем конкурса за 7 млн 457 тыс. литов прибрело 35 экспериментальных полевых кухонь, которые не использует ни одна другая страна НАТО. 1 млн 928 тыс. литов было потрачено на покупку мобильных туалетов. «И это все во время руководства социал-демократов, когда обороне так не хватало средств на выполнение прямых функций», — заключили консерваторы.

Напомним, в Литве разразился скандал вокруг покупки кухонных инструментов за стоимость, которая превышает в восемь раз рыночную цену.

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