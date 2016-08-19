Минск, 19 августа, 2016, 13:58 — ИА Регнум.



Janne Hellsten Газовая печь

Лукашенко «больно смотреть» на пропадающие биоресурсы в процессе замещения российского газа, хотя есть и поводы для радости: Белоруссии удалось заместить более 2 млрд куб. м российского газа, а это почти 10% от закупаемой у «Газпрома» продукции. Об этом он заявил 19 августа на совещании по вопросам эффективности использования местных топливно-энергетических ресурсов, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Нужен системный, экономически выверенный подход к решению всего комплекса вопросов, связанных с использованием местных видов топлива. Прошел определенный период, когда мы принимали решения и организовывали это дело. И надо сегодня, объективно проанализировав ситуацию, или корректировать наши планы и решения, или действовать более оперативно в решении этих проблем», — цитирует руководителя республики пресс-служба.

«Больно смотреть, когда у нас огромное количество биоресурсов, которые можно использовать как топливо, просто пропадает. Поэтому сейчас чрезвычайно важно активизировать работу по использованию собственных ресурсов, чтобы как можно меньше зависеть от импорта и сократить себестоимость производимой продукции», — заявил Лукашенко. В президентской пресс-службе отметили: «По словам главы государства, данная тема в условиях зависимости Белоруссии от импортных энергоресурсов с каждым годом становится все актуальнее и острее».

Лукашенко напомнил, что им был принят ряд решений по использованию местных видов топлива — древесной щепы и торфа. Также принимались решения о производстве в Белоруссии оборудования, работающего на имеющихся в постсоветской республике ресурсах. Не обошлось без провалов, но есть и достижения.

Он констатировал, что годовой объем в размере более 2 млрд куб. м закупаемого газа удалось заместить местными видами топлива, отметив: «Но это лишь десятая часть того количества ценного сырья, которое мы импортируем. А покупаем мы свыше 20 млрд куб. м природного газа. Только на эти цели страна ежегодно тратит порядка $3 млрд. Уверен, мы можем и должны существенно сократить эту дорогостоящую статью расходов».

Президент задал вопросы своим подчинённым: в чём причины малоэффективного использования природных богатств Белоруссии, какие имеются резервы для улучшения работы в данном направлении и какие в связи с этим требуется принять решения, как увязаны между собой планируемое наращивание потребления местных топливно-энергетических ресурсов и та дополнительная энергия, которую планируется получить после ввода в строй БелАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, поисками энергетической независимости от России озадачено не только руководство Белоруссии. Выступая 31 октября 2013 года в Минске на совместном заседании двух палат Нацсобрания, первый зампред Совмина Белоруссии Владимир Семашко заявил, что ввод в эксплуатацию БелАЭС позволит радикально улучшить топливный баланс республики и обеспечить энергетическую независимость от России. В 2015 году правительство Белоруссии утвердило Концепцию энергетической безопасности, при реализации которой «индикатор «Отношение стоимости импортированных ТЭР к ВВП, %» перейдет из предкритической в нормальную зону». Главным поставщиком ТЭР в постсоветскую республику является Россия, с которой у Белоруссии создано Союзное государство.

Напомним также, проблема погашения задолженности белорусских госпредприятий перед дочерним предприятием «Газпрома» в Белоруссии не снята. Российский холдинг не намерен сокращать поставки газа в Белоруссию и не выказывает обеспокоенности за транзит своей продукции через республику в Евросоюз.