Минск, 19 августа, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Девятый визит Александра Лукашенко в Китай станет «прорывным», даст начало новому этапу в политическом и экономическом сотрудничестве между Поднебесной и постсоветской республикой. Об этом 18 августа в Минске на заседании белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству заявил замглавы Администрации президента Белоруссии Николай Снопков.

president.gov.by Встреча с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Мэн Цзяньчжу

«В соответствии с приглашением председателя КНР Си Цзиньпина в сентябре 2016 года состоится государственный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай, — заявил Снопков. — Новый государственный визит станет прорывным и даст начало новому этапу в политическом и экономическом сотрудничестве».

Госинформагентство БелТА также приводит слова члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретаря политико-юридической комиссии ЦК КПК Мэн Цзяньчжу: «Образцовый проект сотрудничества наших стран в лице Китайско-белорусского индустриального парка удивляет всех по своим масштабам и темпам развития».

Снопков также высказался на тему КБИП «Великий камень», поведав, что в ещё не построенном парке якобы выросла «активность европейского капитала» и стать его резидентами пожелали некие компании «с австрийским, румынским, болгарским, немецким капиталом». Из его слов не было ясно, идёт ли речь о компаниях из Евросоюза или белорусских компаниях с иностранным капиталом (СП) и удалось ли заинтересовать данным проектом хоть одну компанию из России.

Чиновник также сообщил о намерении развивать КБИП через создание «центра коммерциализации инноваций», венчурного фонда, инкубатора развития малого бизнеса, центра логистики мелких товаров, китайско-белорусского инвестиционного фонда и даже «Академии «Шелкового пути». Сроки создания данных объектов не ясны, однако замглавы Администрации президента Белоруссии дал понять, что и в сроках реализации задуманного, и в финансировании официальный Минск полагается на китайских друзей и стратегических партнёров.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко, принимая 18 августа в своей резиденции делегацию КНР во главе с Мэн Цзяньчжу, заявил, что состоявшийся в январе 2016 года «запуск белорусского спутника с китайского космодрома Сичан и создание современных оборонных систем вывели на новую, очень доверительную высоту наше технологическое партнерство». Он также напомнил о своём намерении прибыть в Пекин и провести доверительные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, с которым уже виделся в этом году.