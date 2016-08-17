Шанхай, Китай, 17 августа, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Негосударственная организация ShanghaiRanking Consultancy составила и 15 августа опубликовала очередной рейтинг ведущих высших учебных заведений мира — The Academic Ranking of World Universities 2016. Отбор осуществлялся из 2 тысяч университетов, однако публикуется лишь рейтинг 500 вузов, сказано в публикации на сайте shanghairanking.com.

shanghairanking.com

В первую двадцатку вошли три вуза из Великобритании и один — из Швейцарии, остальные места заняли вузы из США. В частности, тройку лидеров возглавили американские Гарвард (возглавляет рейтинг 14-й год), Стэнфорд и Беркли. Британские Кембридж и Оксфорд расположились на четвёртом и седьмом местах, Университетский колледж Лондона — на семнадцатом. Швейцарская высшая техническая школа Цюриха заняла девятнадцатое место. Замыкает двадцатку Токийский университет.

МГУ имени Ломоносова занял 87-е место. В четвёртую сотню вошёл СПбГУ, а в пятую сотню — Новосибирский государственный университет. Вузы другой части Союзного государства Белоруссии и России в рейтинге не представлены.

В топ-500 включены вузы, имеющие лауреатов Нобелевской или Филдсовской премий среди выпускников и сотрудников, большое число часто цитируемых исследователей, опубликованные за последние 10 лет статьи в журналах «Nature» и «Science», а также большое число статей, вошедших в индексы Science Citation Index — Expanded (SCIE) и Social Sciences Citation Index (SSCI). Также учтён средний показатель деятельности по всем предыдущим показателям из расчета на одного члена преподавательского состава.

Общее число часто цитируемых исследователей определяется по данным компании Thomas Reuters. Учитывались только научно-исследовательские статьи.

Особое внимание составители рейтинга уделили вузам, которые готовят специалистов для реального сектора экономики. Эксперты ShanghaiRanking Consultancy выяснили, что лучшую подготовку специалистов для машиностроения осуществляют вузы США и Великобритании, высокие показатели в данной сфере продемонстрировали университеты Канады, Китая, Южной Кореи, Японии и Германии. Данный раздел рейтинга возглавил Массачусетский технологический институт (MIT), он же готовит лучших специалистов в области материаловедения и инженерии.

В Массачусетсе, Гарварде, Стэнфорде и Беркли созданы лучшие условия для подготовки специалистов химпрома. Университет Цинхуа из Китая (Tsinghua University) обладает лучшими возможностями в подготовке специалистов в сфере в энергетики и инженерии, Американский Стэнфорд — в сфере электротехники и электронной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Белоруссия участвуют в Болонском процессе. Тем не менее за последние годы Союзное государство Белоруссии и России не сумело кардинально улучшить свои позиции в авторитетных международных рейтингах вузов. Также не появилось в Союзном государстве альтернативных престижных премий в сферах науки и искусства, на чём представители интеллигенции постоянно акцентируют внимание.

Отметим, после ликвидации СССР в постсоветских республиках наука и образование стремительно деградировало. В наименьшей степени данные процессы затронули Россию и её партнёров по Евразийскому союзу — Казахстан и Белоруссию, относительно неплохие показатели удаётся демонстрировать отдельным вузам Прибалтики. Тем не менее, отмечают эксперты, деградация высшего образования является проблемой всего постсоветского пространства и отказ от его реинтеграции следует расценивать как национал-предательство. В целом неприглядное положение дел не мешает чиновникам Белоруссии констатировать «значительный прогресс в формировании единого гуманитарного пространства».