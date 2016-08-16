Минск, 16 августа, 2016, 22:53 — ИА Регнум. В Нанкине 16 августа состоялось второе заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, а также восьмое заседание рабочей группы по вопросам Китайско-белорусского индустриального парка, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

«В ходе заседания стороны рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего торгово-экономического взаимодействия, в том числе сотрудничество в сфере промышленности, сельского хозяйства, инвестиций, науки и образования. Согласованы перспективные шаги по развитию белорусско-китайского сотрудничества в различных областях», — сказано в официальном сообщении.

В переговорах приняли участие делегации КНР и Белоруссии. Китайскую делегацию возглавил председатель китайской части комиссии, замминистра коммерции Чжун Шань, а также зампред Комитета по управлению госимуществом при Госсовете КНР Хуан Даньхуа. Постсоветскую республику представляли председатель белорусской части комитета, заместитель главы Администрации президента Николай Снопков, председатель белорусской части комиссии, министр экономики Владимир Зиновский, замминистра иностранных дел Валентин Рыбаков, новоназначенный в КНР Кирилл Рудый, а также «представители профильных министерств».

Итогом заседаний стало подписание протоколов комиссии и рабочей группы, а также соглашения о сотрудничестве между Китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень» и Сучжоуским индустриальным парком. Напомним, индустриальный парк в Сучжоу был взят за образец при создании КБИП в Смолевичском районе Минской области.

Накануне Минэкономики Белоруссии сообщало, что во время визита в КНР «предполагается рассмотреть вопросы дальнейшей оптимизации стратегии и совершенствования правовой среды китайско-белорусского индустриального парка, повышения его инвестиционной привлекательности и продвижения строительства объектов инфраструктуры».

Как сообщало ИА REGNUM, визит Александра Лукашенко в Китай запланирован на сентябрь 2016 года. В ходе визита будет обсуждено место «Великого камня» на «Шёлковом пути».

Напомним также, что 12 мая 2015 года председатель КНР Си Цзиньпин лично посетил площадку строительства КБИП, засвидетельствовав нереализованный потенциал «Великого камня». Пока на территории будущего парка строятся дороги, подводится электричество и канализация. Призывы представителей официального Минска к российскому бизнесу поскорее вкладывать деньги в данный проект успеха не возымели. Также не воспользовались приглашениями открыть в КБИП производства «завтрашнего дня» бизнесмены Индии, Пакистана, Бангладеш и ЕС. В парке зарегистрировано менее десятка резидентов, реальную активность проявляет лишь одна китайская компания, заинтересованная в обслуживании транзита китайских грузов в европейскую часть континента.