Минск, 11 августа, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков 11 августа направился с рабочим визитом в Россию для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет 12 августа в Сочи, сообщает пресс-служба правительства постсоветской республики.

government.ru Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков

Заседание Евразийского межправсовета пройдёт в узком и расширенном составах. На обсуждение вынесено шесть вопросов. В их числе — согласование проекта договора о Таможенном кодексе Евразийского союза, выполнение мероприятий по формированию в союзе «прослеживаемости товаров», вопросы обращения лекарственных средств, отмены решения Коллегии Евразийской экономической комиссии о применении антидемпинговой меры в отношении украинского ферросиликомарганца, подписания протокола о присоединении Киргизии к соглашению о перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции и учете озоноразрушающих веществ при взаимной торговле государств — членов ЕАЭС, а также ввоза и обращения товаров на таможенной территории ЕАЭС в связи с присоединением Казахстана к ВТО.

Отметим, ранее официальный Минск неоднократно выступал с инициативами введения в рамках Евразийского союза дополнительных протекционистских мер, способствующих удорожанию импорта из третьих стран. Однако не все инициативы правительства Белоруссии были поддержаны партнёрами по ЕАЭС. Также не были удовлетворены стремления официального Минска форсировать вступление в силу соглашений по углеводородам и доступу к российской транзитной инфраструктуре.

Одной из ключевых проблем белорусско-российских отношений остаётся цена на газ. С начала 2016 года власти Белоруссии санкционировали неплатежи за госпредприятий за потреблённую продукцию «Газпрома», которая реализуется через дочернюю компанию российского холдинга в постсоветской республике — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Ожидается, что и этот вопрос, не вошедший в общую повестку дня Евразийского межправительственного совета, будет обсуждён во время отдельной белорусско-российской встречи «на полях» мероприятия.

Ранее переговоры в Сочи по газовой проблематике были для Совмина Белоруссии весьма плодотворными. Так, в 2014 году правительство РФ передало белорусским друзьям и партнёрам вывозные нефтепошлины, что позволило пополнить бюджет постсоветской республики под предлогом компенсации за российский «большой налоговый манёвр в нефтяной сфере». Аналогичных компенсаций Россия никогда ни от кого не получала.

В настоящее время Минск и Москва продолжают переговоры о цене российского газа для постсоветской республики — об этом 11 августа в Тюмени заявил министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик. По его словам, переговорный процесс продолжается успешно при том, что стороны до сих пор не достигли компромисса в вопросе стоимости российского газа для Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля в Минске гендиректор ГПО «Белтопгаз» Леонид Рудинский заявил, что до тех пор, пока правительства Белоруссии и России не договорятся о цене на газ ГПО «Белтопгаз» не будет оплачивать ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» полную стоимость потребляемой продукции. Рудинский признал: «Мы недоплачиваем».

До этого правительство Белоруссии категорически отрицало наличие долга за поставки газа. Так, 30 июня зампред СМ РБ Владимир Семашко (курирующий ТЭК и участвующий в переговорах с РФ) заявил: «Мы платим России 100% за потребленный газ и электроэнергию. Если бы не платили, то был бы шум. А так мы всё аккуратно выполняем, несмотря на сложности». В свою очередь Москва настаивает на полном погашении долгов за газ, увязав с этим объёмы поставок нефти на оба белорусских НПЗ.