Минск, 9 августа, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Статус учителя средней школы «становится вопросом политическим». Об этом 9 августа заявил Александр Лукашенко, принимая чиновников с докладом о ходе приемной кампании и подготовке системы образования к новому 2016/2017 учебному году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

«Давайте так откровенно скажем, что на учителе всегда лежала тяжёлая миссия», — сказал руководитель постсоветской республики, принимая министра образования и других чиновников в своей новой роскошной минской резиденции «Дворец независимости».

«Никогда богатыми учителя не были, — обратил он внимание. — Не совсем богаты они и сегодня, если не сказать больше».

«Но нагрузку на них, в том числе политическую, мы накладываем огромную. Возьмите на злобу дня парламентские выборы, недавние президентские выборы, — продолжил Лукашенко. — Ну и кто составлял основу вот этого политического ядра, которые проводили главную политическую кампанию? Учителя? Врачи? Государственные служащие. И сегодня эти категории граждан, которые обеспечивают, в общем-то, стабильность в нашем государстве, необоснованно, наверное, обижены. Но прежде всего — учитель».

Лукашенко отметил, что ему не нравится «популистское» решение проблемы низких зарплат учителей — повышение зарплат. По мнению архитектора «рыночного социализма», деньги — не главное. Тем не менее он признал: «Дальше такая ситуация с учительством нетерпима — в материальном его обеспечении. Поэтому давайте учителя нагрузим столько, сколько он должен быть загружен, нагружен, но достойную платить зарплату. В противном случае мы, ну, как минимум, учителя не потеряем — учителя были всегда и будут. Но мы «вымываем» самые сильные кадры из системы нашего образования, прежде всего — школы».

По мнению руководителя постсоветской республики, «женское лицо» Минобраза Белоруссии детерминировано особенностями исторического процесса. Судя по рассуждениям Александра Лукашенко в ходе совещания, его взгляды на решение проблем учителей в Белоруссии во многом совпадают с позицией председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

«У нас женщин больше всего среди учителей, — констатировал он. — Но издревле мужчина — кормилец, как он там — охотник, добытчик и так далее. И что, если он учитель — он прокормит семью на эту зарплату? Поэтому женщина остаётся, для женщины — так, более-менее, а мужик идёт искать другую работу, более оплачиваемую. Но это не совсем хорошо».

«Словом, всё, что я сказал, заключается в том, что статус учителя надо поднимать», — сообщил руководитель постсоветской республики.

«Не главный вопрос, текущий вопрос, но он очень важен — школа. Завтра дети пойдут в школу. Мое требование одно, оно исходит от общества: все дети должны быть в равных условиях и должны пойти в школу «одинаково». Они должны быть одеты, как все. Есть беднейшие слои населения, есть средние, богатые и так далее, но дети в этом не виноваты. Они должны быть одеты и подготовлены: портфели, рюкзаки и прочее, что необходимо от пластилина и карандашей до одежды, — все должно быть одинаково. Где брать деньги, я уже десять раз об этом говорил в предыдущие годы», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Согласно официальному сообщению, Лукашенко напомнил о зарплате доярки, ставшей сатирическим мемом, заявив: «Это плохо, когда уже сегодня учитель в хороших, средних хозяйствах имеет половину зарплаты от механизатора, доярки. Это ненормально. Поэтому этот вопрос коренной, центральный. Как бы мы от него ни уходили, как бы мы себя ни убаюкивали, что учителя не ставят перед нами каких-то материальных вопросов, мы четко должны понимать, что для каждого человека это важный момент. А для учителей архиважный, поскольку их средняя заработная плата ниже, чем по стране».

Он также сообщил, что в ближайшее время на отдельном совещании будут рассмотрены подробные отчеты о том, как закончился набор абитуриентов в вузы, как школы готовы к новому учебному году, и прочие доклады. По его словам, тогда и будут приняты решения по проблемам системы образования — от школы до последипломного образования.

Как сообщало ИА REGNUM, действующим в Белоруссии законодательством политическая пропаганда в школах запрещена. Тем не менее в XXI веке политическая пропаганда фактически ведётся, что диссиденты называют «промывкой мозгов».

Напомним, 2 августа Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Высшей аттестационной комиссии Геннадия Пальчика, поручил усовершенствовать подготовку и аттестацию научных кадров высшей научной квалификации, а также выразил озабоченность проблемами омоложения кадров и статуса учёных. За годы «суверенитета и независимости» система образования Белоруссии неоднократно «оптимизировалась» — менялась нагрузка и должностные обязанности профессорско-преподавательского состава, ревизии подверглись учебные программы, пересматривались сроки обучения в школе и вузах, а также проводились другие эксперименты. Несмотря на предпринятые усилия, качественные показатели говорят о серьёзных проблемах в системе Минобраза, которые не только не удалось решить, но удалось усугубить.

Например, согласно данным Белстата, неуклонно сокращается численность остепенённых учёных и престиж последипломного обучения (за исключением случаев, когда оно оплачено из госбюджета и, фактически, является дополнительным отпуском для провинциальной чиновничьей «вертикали»). С 1991 года по 2016 год резко сократилось количество рационализаторов и изобретателей, защитившихся кандидатов наук и докторов наук. Так, в 2015 году в аспирантуру было принято 1465 человека, выпущено 957, из них с защитой диссертации всего 46 человек; в докторантуру в 2015 году было принято 117 человек, выпущено 42, из которых диссертации защитили лишь 6 человек. Наука и образование в Белоруссии стали «женскими» занятиями потому, считают некоторые эксперты, что постсоветская республика не может себе позволить их финансировать и развивать на должном уровне.