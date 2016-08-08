Минск, 8 августа, 2016, 17:40 — ИА Регнум. «Рейтинги Беларуси отражают высокую степень уязвимости от внешних факторов и частые кризисы. В то же время хорошие структурные показатели. В частности, ВВП на душу населения и развития человеческого потенциала значительно выше, чем у ряда других стран», — в очередной раз констатировало международное рейтинговое агентство Fitch, оценивая состояние и перспективы экономики постсоветской республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зайчик

Агентство вновь подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг в национальной и иностранной валютах «B-» и краткосрочный рейтинг «В», прогноз по рейтингам — «стабильный». При этом эксперты Fitch констатировали: залогом кредитоспособности официального Минска является внешняя ликвидность, чистые резервы Нацбанка Белоруссии имеют отрицательное значение, покрытие дефицита счета текущих операций (3,4% в 2016 году) и обслуживание суверенных долговых обязательств ($3,2 млрд) зависит от российской поддержки.

«Внешняя ликвидность является ключевым неблагоприятным фактором кредитоспособности. Общие потребности во внешнем финансировании как процент от валютных резервов составляют 182%, что входит в число самых высоких показателей среди рейтингуемых Fitch стран с развивающейся экономикой, отражая отношение международных резервов к текущим платежам в иностранной валюте (CXP) лишь в 1,6 месяца. Чистые международные резервы центрального банка имеют отрицательное значение. Получение поддержки при определенных ситуациях, как правило от России, позволяет республике сохранять хорошую историю обслуживания внешнего долга. Чистый внешний долг находится на уровне 50% ВВП, что значительно выше показателя для сопоставимых стран в 20%», — отметили в агентстве.

В агентстве отметили, что официальный Минск получил два транша кредита от Евразийского фонда стабилизации и развития («ЕФСР», бывший АКФ ЕврАзЭС), однако такой же благосклонности не удалось получить со стороны МВФ. «Политическая нацеленность на выполнение программы МВФ является неясной», — сказано в пресс-релизе Fitch.

Оценивая нынешний кризис, который длится третий год и «обострил структурные недостатки», в агентстве отметили, что в 2016 году власти постсоветской республики подняли цены на коммунальные услуги и решали вопрос пенсий, а также занялись сокращением директивного кредитования. Тем не менее, трансформация экономики была наименьших в СНГ «и предприятия в госсобственности играют в ней очень важную роль» и «макроэкономические показатели республики слабее, чем у сопоставимых эмитентов».

Средний рост реального ВВП Белоруссии, по оценкам Fitch, за пять лет по 2016 год был равен — 0,1%, в то время как сокращение экономики составило 2,5% в I половине 2016 года к аналогичному периоду предыдущего года. Fitch предполагает небольшой рост в 2017 году на фоне улучшения внешней конъюнктуры при сохранении слабого внутреннего спроса. В свою очередь МВФ оценивает потенциальный рост на уровне менее 2% с учётом негативных тенденций в демографии.

«Инфляция в среднем составляла более 20% за последние 10 лет, но стабилизировалась на уровне около 12% за истекшую часть этого года ввиду более жесткой проводимой политики и слабого спроса. Эффективность монетарной и валютной политики сдерживается высоким уровнем долларизации, — констатировали эксперты Fitch. — Проводимая политика улучшила показатели госфинансов, однако все еще отмечаются искажения ввиду квазифискальных операций, в том числе директивного и забалансового кредитования».

«Долг государственного сектора соответствует медианному уровню для рейтинговой категории «B», но быстро увеличился до 48,5% ВВП в 2015 году, в основном ввиду снижения валютного курса (67% долга номинировано в иностранной валюте), с 22,2% в 2009 году. Fitch включает государственные гарантии на общую сумму 9,3% ВВП в расчет суммарного долга ввиду высокой вероятности того, что государству потребуется выплачивать обязательства госпредприятий. Потенциальные расходы на поддержку банковского сектора также могут увеличить долговую нагрузку государства, — сказано в официальной публикации. — Fitch оценивает банковский сектор как фундаментально слабый».

Эксперты агентства обратили внимание на неработающие кредиты и значительные риски у банков по госсектору (около 50% активов), а также высокий леверидж у компаний и кредитование в иностранной валюте, которые усиливают кредитные риски. Вместе с тем ВВП на душу населения почти на 50% выше медианного уровня у сопоставимых эмитентов, индекс развития человеческого потенциала более чем в два раза превышает медиану для сопоставимых стран, индикаторы по условиям ведения бизнеса существенно превышают медианный уровень.

«В то же время Беларусь имеет показатели ниже сопоставимых эмитентов в категории «B» в составном индикаторе Всемирного банка по качеству управления, что отражает слабые показатели по учету мнения населения и подотчетности, а также по верховенству закона», — говорится в публикации Fitch.

«Политическая власть сконцентрирована в руках президента Лукашенко, который находится у власти с 1994 года. Оппозиция является слабой, и Fitch исходит из того, что г-н Лукашенко останется у власти в среднесрочной перспективе, а партии, близкие к президенту, одержат комфортную победу на выборах в законодательный орган власти, намеченных на сентябрь. Беларусь имеет тесные связи с Россией, хотя отношения временами осложняются», — констатировали эксперты международного рейтингового агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля Fitch Ratings присвоило Белоруссии долгосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне «B-» и краткосрочный рейтинг на уровне «В» с прогнозами «стабильный», о чём сообщал Минфин постсоветской республики. В июле, оценивая состояние и перспективы белорусской банковской системы, в агентстве отметили связь с изменением суверенной кредитоспособности постсоветской республики: «Стабильный» прогноз отражает уже низкие уровни рейтингов и ожидания Fitch относительно вероятного продолжения поддержки внешних финансов Белоруссии со стороны России».