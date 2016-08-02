Санкт-Петербург, 2 августа, 2016, 23:50 — ИА Регнум. Правительство Ленинградской области одобрило планы по созданию новых автомобильных дорог, которые помогут перераспределить транспортную нагрузку с региональной автодороги А128 (Дорога жизни). Об этом ИА REGNUM сообщили 2 августа в пресс-службе областного правительства.

«Дорога Жизни». Грузовые автомобили вывозят людей из блокадного Ленинграда

Дорога А128 связывает Санкт-Петербург с берегом Ладожского озера. В годы войны по этой трассе из блокадного Ленинграда вывозили людей на Большую землю, по ней же в осажденный врагом город доставляли продовольствие. Дорога жизни проходит через Всеволожск, Романовку и другие населенные пункты Всеволожского района, который сегодня лидирует в регионе по объемам жилищного строительства и прироста населения.

Как стало известно, в 2017 году начнется проектирование северной объездной дороги вокруг Всеволожска, которая пойдет параллельно Дороге жизни: от исторической усадьбы Приютино, где в свое время бывал поэт Александр Пушкин, до поселка Углово.

Проезд по новой трассе будет бесплатным — средства на нее выделят из областного бюджета. Для этого комитет по вопросам дорожного хозяйства Ленобласти уже начал готовить обоснование, которое позволит включить расходы на организацию дороги в бюджет 2017 года.

Также получил одобрение план возведения двухуровневой развязки возле микрорайона Румболово и объезда поселка Романовка. Объезд обеспечит хорошую транспортную доступность жителям домов, которые в будущем появятся в этом микрорайоне. Новая дорога расположится между Ржевским артиллерийским полигоном Минобороны РФ и застраиваемой территорией района. Строительство этих объектов будут финансировать компании, занимающиеся возведением жилых комплексов вблизи Дороги жизни.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, во Всеволожском районе планируется строительство четырехполосной дороги протяженностью 7,8 км в обход быстро растущих поселков Мурино и Девяткино. Также власти Петербурга и Ленобласти приступили к проектированию транспортно-пересадочного узла «Девяткино» в районе поселка Мурино, который планируется построить до 2021 года на основе ГЧП.

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Кроме того, в черте города Сертолово Всеволожского района начался капремонт дороги Парголово — Огоньки, предполагающий расширение проезжей части. Стоимость реконструкции участка, которая должна завершиться до 30 июля 2017 года, составляет почти 577 млн рублей.