Минск, 29 июля, 2016, 19:02 — ИА Регнум. «Республика Беларусь выполнила условия для получения второго транша финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, подписанного в г. Москве 25 марта 2016 г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ромашка

Средства второго транша кредита в размере 300 млн. долл. США поступили в республиканский бюджет 29 июля т.г.», — проинформировал 29 июля Минфин Белоруссии.

Напомним, первую часть кредита ЕФСР в размере $500 млн официальный Минск получил 30 марта — средства поступили в бюджет постсоветской республики. Правительство Белоруссии обязалось реализовать рекомендации фонда, предполагающие структурные изменения в экономике и социальной сфере. По мнению экспертов, поддержки ЕФСР не достаточно для поддержания прежнего уровня потребления и «латания бюджетных дыр».

Соглашение о предоставлении кредита ЕФСР в размере $2 млрд было подписано 25 марта в Москве. Средства кредита должны быть направлены на поддержку мер экономической политики и структурных преобразований Совмина и Нацбанка Белоруссии на 2016−2018 гг., одобренных 25 марта Советом Евразийского фонда стабилизации и развития. Средства выделяются отдельными траншами, каждый из которых сроком 10 лет, включая 5-летний льготный период. Распорядителем средств фонда является Евразийский банк развития (ЕАБР).

Как сообщало ИА REGNUM, льготный кредит ЕФСР будет предоставлен руководству Белоруссии семью частями, из них две поступят в Минск в 2016 году. Руководство постсоветской республики не реализовало свои обязательства по предыдущему $3-миллиардному кредиту АКФ ЕврАзЭС, поэтому последний транш от фонда не был получен, а переговоры по предоставлению нового кредита были осложнены этим и другими обстоятельствами. Вместе с тем во время кризиса в Белоруссии, наличие которого Александр Лукашенко отрицает, у руководства постсоветской республики не много альтернативных источников кредитования. Так, с 2011 года официальный Минск безуспешно добивается кредита МВФ — заявка до сих пор даже не рассматривалась, а Китай предоставляет «связанные» кредиты, обусловленные закупкой китайских товаров и услуг, что увеличивает госдолг постсоветской республики.