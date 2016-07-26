Актюбинск (Актобе), Казахстан, 26 июля, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Полицейские казахстанского города Актюбинска (Актобе) задержали еще одного сообщника террористов, устроивших теракт в городе 5 июня 2016 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Призрак

Напомним, в тот день группа радикально настроенных экстремистов, наслушавшись в интернете проповедей имама из Сирии — главного идеолога группировки ДАИШ (экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации и в ряде других стран — прим. ИА REGNUM ), отправилась на проведение джихада. Они совершили нападение на оружейные магазины города и воинскую часть Национальной гвардии Казахстана, базирующуюся в Актюбинске. В результате теракта погибли 7 человек, 32 получили ранения.

По версии следствия трое террористов: Дмитрий Танатаров, Арман Айтуган и Нурлан Сеилов, — разыскиваемые правоохранительными органами после теракта, обратились за помощью к 22-летнему Мирлану Ердауову. Для того, чтобы укрыть их от полицейских, Ердауов арендовал квартиру, в которой террористы провели следующие три дня. Отметим, что в последующем все трое боевиков были убиты в ходе антитеррористической операции.

По словам пресс-секретаря Актюбинского областного суда Анар Айтжановой, Ердауову назначена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Напомним, на прошлой неделе актюинские полицейские арестовали трех приверженцев радикального течения, которые слушали проповедь сирийского имама вместе с террористами и знали об их решении совершить джихад, но не донесли об этом в правоохранительные органы.

После этого в Актюбинске был введен «красный» (критический) уровень террористической угрозы, а на территории Казахстана — «желтый» (умеренный) уровень сроком на 40 суток. 16 июля приказом председателя Комитета национальной безопасности Казахстана срок действия «желтого» уровня был продлен еще на 30 дней.

Тем временем, в Алма-Ате продолжается расследование в отношении Руслана Куликбаева, устроившего 18 июля 2016 года перестрелку возле зданий управления внутренних дел Алмалинского района, городского Департамента Комитета Национальной безопасности и городского департамента государственных доходов. Напомним, в результате действий Куликбаева погибли 3 полицейских и один гражданский, еще 7 человек получили ранения (один из раненых скончался на следующий день.

20 июля на квартире, в которой проживал Куликбаев, был проведен обыск. Полицейские выставили оцепление по широкому периметру, опасаясь, что в данной квартире могут оказаться взрывчатые вещества. Однако ничего существенного обнаружено не было.

Между тем как сообщает телеканал КТК, супруга Руслана Куликбаева жалуется на негативное отношение следователей, ведущих дело ее мужа. По ее словам, во время одного из допросов полицейский кинул в нее пачку сигарет. При этом женщина утверждает, что она ничего не знала о планах супруга совершить теракт.