Алма-Ата, Казахстан, 18 июля, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Перестрелки в Алма-Ате получили официальную трактовку: президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что произошел теракт. Такое заявление глава государства сделал сегодня, 18 июля, на оперативном заседании Совета безопасности.

akorda.kz Оперативное заседание Совета Безопасности под председательством Нурсултана Назарбаева

«Сегодня в Алматы (Алма-Ата) произошел террористический акт, который, к сожалению, снова привел к человеческим жертвам. Выражаю соболезнования близким погибших и пострадавших, следует оказать им соответствующую психологическую и материальную поддержку. Также по линии правоохранительных органов поручаю принять все необходимые меры в части обеспечения правопорядка в городе», — сказал президент.

Назарбаев также призвал граждан не поддаваться паническим настроениям.

«Сейчас правоохранительные органы работают, разбираются, кем были злоумышленники, и какие преследовали цели. Следует защитить места массового скопления граждан, принять неотложные меры по оказанию медицинской помощи раненым, срочно провести полное расследование для установления личностей преступников. Также необходимо регулярно информировать население Алматы и, в целом, обеспечить общественное спокойствие. Важно жестко пресекать панические слухи, выявлять провокаторов. Граждане в Алматы и во всей республике должны быть уверены, что принимаются самые решительные меры для наведения порядка», — отметил президент.

Глава государства дал несколько поручений. Министр внутренних дел получил задание выехать на место событий и совместно с акимом (мэром) Алма-Аты принять меры и стабилизировать обстановку в городе. Министерству информации и коммуникаций Назарбаев поручил «осуществлять своевременное и полное информирование населения, оперативно реагируя на все запросы граждан».

С информированием действительно возникли проблемы. События этого дня совпали с проведением плановых профилактических работ, в связи с чем центральные телеканалы не работали. Вмешалось профильное министерство, и ряд каналов вышел в эфир. Тем не менее, граждане остались недовольны работой некоторых, в том числе государственных, каналов — в сетях пользователи сетуют, что надеялись услышать в эфире внятные разъяснения по ситуации, но не рассчитывали получить зачитывание уже обнародованных пресс-релизов.

Отметим, что до заявления главы государства присутствовала вероятность, что события в Алма-Ате получат объяснение, связанное с криминалом — один из злоумышленников, напавших на Алмалинский РОВД, оказался ранее судимым и подозреваемым в убийстве.

К настоящему времени задержан второй нападавший.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 июля, утром в Алма-Ате неизвестные напали на здания Районного отделения внутренних дел и городского Департамента Комитета национальной безопасности. В результате перестрелок погибли четыре человека — три сотрудника полиции и один мирный житель. ДВД Алма-Аты обнародовало имена погибших сотрудников: 28-летний капитан полиции Бауыржан Нурмаханбетов, 24-летний младший сержант полиции Максат Салимбаев, 42-летний старшина полиции Аян Галиев. Погибшие были семейными людьми, у них остались дети.

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Добавим, что казахстанский лидер в оценке алматинского теракта не стал вдаваться в подробности, как это было в случае с терактом в Актюбинске (Акобе). Тогда Назарбаев заявил, что перестрелки устроили «приверженцы радикальных псевдорелигиозных течений», которые «инструкции получили из-за рубежа». В самом теракте глава государства усмотрел признаки «цветной революции», как и в серии предшествовавших земельных митингов. Возможно, и нынешние события в Алма-Ате официально будут трактоваться в этом же русле действия внешних сил, направленных на дестабилизацию ситуации в стране.