Астана, 24 июня, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Перевозчикам, везущим грузы из Украины в Казахстан через территорию России, порекомендовали изучить другие пути поставок. Соответствующее сообщение сегодня, 24 июня, разместило Министерство по инвестициям и развитию Казахстана (МИР РК).

David Guo Объездные пути

«МИР РК рекомендует с 1 июля 2016 года перевозчикам, осуществляющим международные перевозки с территории Украины на территорию Республики Казахстан, организовывать доставку грузов следующими маршрутами: через Грузию, Азербайджан и по Каспию на Актау; через Турцию, Иран, Туркменистан и Узбекистан», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что через паромный комплекс порта Актау ежемесячно обрабатывается порядка 500 вагонов и 1000 грузовиков, поэтому порт в состоянии справиться с перевалкой дополнительных грузов, следующих из Украины.

Ведомство ссылается на указ президента РФ от 1 января 2016 года «О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию РК через территорию РФ».

Согласного указу, международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с территории Украины в Казахстан осуществляются только с территории Белоруссии и только потом — России. При этом грузы с Украины должны следовать через установленные пункты пропуска, по определенному маршруту, с учетными талонами и установкой пломб на основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Указ вступил в силу со дня официального опубликования и до 1 июля 2016 года. То есть через неделю транзит с Украины через российскую территорию может быть заблокирован.

Напомним, в Казахстане учли российские санкции и начали прорабатывать альтернативные пути доставки грузов уже в феврале 2016 года. Причем для товаров как с Украины, так и из Турции.

Тогда Аскар Мамин, президент национального железнодорожного перевозчика АО «НК «Қазақстан темір жолы», сообщил, что национальной палатой предпринимателей прорабатываются альтернативные пути доставки для железнодорожного и автомобильного транспорта: через Грузию, Азербайджан, порт Актау. Только для автомобильного: через Турцию — Иран — Туркмению и Узбекистан. «Однако в этом случае практически в два раза увеличиваются сроки доставки и стоимость перевозок», — отметила тогда пресс-служба палаты.