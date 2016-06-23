Минск, 23 июня, 2016, 22:12 — ИА Регнум. «Согласно белорусской статистике, товарооборот Белоруссии и Польши составляет 1,8 млрд долларов в год. Белорусский экспорт в Польшу составил 0,8 млрд долларов, импорт из Польши — 1,1 млрд долларов», — сообщил посол Белоруссии в Польше Александр Аверьянов читателям журнала «Panorama Lubelska» (май-июнь 2016 г.).

Газовые конфорки

Аверьянов отметил, что в 2011—2014 годах белорусско-польский товарооборот превышал $2,3−2,4 млрд «однако неблагоприятные конъюнктурные факторы в прошедшем году стали причиной падения объемов взаимной торговли фактически на четверть».

«Наибольшим спросом в Польше пользуются белорусский сжиженный газ, арматура, нефтепродукты, удобрения, лесоматериалы необработанные, плиты ДСП, стекло полированное, дубленая кожа, провода изолированные. Ведущие позиции импорта из Польши: яблоки, кислоты поликарбоновые, лекарства, томаты, оборудование для термической обработки материалов, бумага, молоко и сливки, аккумуляторы электрические, пульты и панели для электрической аппаратуры, металлоконструкции из черных металлов, изделия из пластмасс, капуста, посудомоечные машины», — сообщил посол.

Он также отметил, что постсоветская республика экспортирует в Польшу услуг на $142 млн и из них ключевая позиция — транспортные услуги. Импорт услуг из Польши составляет $112 млн — в основном транспортные и строительные услуги. В Белоруссии действует более 350 предприятий с польским капиталом. Польша инвестировала в Белоруссию $194,8 млн в 2015 году — на 23% больше, чем в 2014 году.

«В 2015 году экспорт Белоруссии составил 26,7 млрд. долларов, снизившись на 26% относительно показателя 2014 года. В рейтинге стран мира по объемам экспорта Белоруссия занимает 64-ю позицию и относится к группе таких стран, как Новая Зеландия, Литва, Словения и Бангладеш, — сообщил Аверьянов. — В структуре экспорта значительную часть (около 30%) занимают нефтепродукты, продукция химической промышленности (16%), в том числе минеральные удобрения, продукция животного происхождения, в том числе молочная продукция, изделия из металла, машины и механизмы, транспортные средства. Главным импортером продукции из Белоруссии в 2015 году была Россия (40% стоимости экспорта), Великобритания (11,2%), Украина (9,4%), Нидерланды (4,3%), Германия (4,1%), Литва (3,6%)».

Посол отметил также, что в 2011 году белорусский экспорт составил $41,4 млрд, в 2012 году — $46 млрд, в 2013 и 2014 году — $37,2 и $36,1 млрд соответственно. Белоруссия производит 17% всех комбайнов в мире и каждый десятый колёсный трактор.

«Импорт Белоруссии в 2015 году составил 30,3 млрд. долларов, снизившись на четверть относительно показателя 2014 года», — сказано в публикации, размещённой на сайте МИД постсоветской республики. Аверьянов не пояснил, о каком импорте идёт речь (судя по контексту — об импорте товаров).

Белоруссия закупает за рубежом нефть (31,1%), машины и оборудование (16,2%), черные металлы и изделия из них (8,4%), продукцию химической промышленности, продукты растительного происхождения, пластмассу, транспортные средства. Главными поставщиками импорта являются Россия (57% всего импорта), Китай (8%), Германия (4,6%), Польша (3,6%), Украина (3,1%).

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия закупает небольшие объёмы нефтепродуктов в Казахстане, а также сжиженного газа. Казахстан, в свою очередь, закупает в Белоруссии нефтепродукты, яблоки и другую сельскохозяйственную продукцию, которая затем оказывалась на российском рынке. Особенно стали нравиться казахстанским друзьям и партнёрам по ЕАЭС польские яблоки после того, как они стали «санкционкой».