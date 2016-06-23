Минск, 23 июня, 2016, 19:09 — ИА Регнум. В Минске 23 июня участники пятого «Всебелорусского народного собрания» приняли резолюцию, в которой одобрили выполнение плана минувшей пятилетки и утвердили план наступившей пятилетки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

president.gov.by Александр Лукашенко выступает на пятом Всебелорусском народном собрании. 22 июня 2016 года

Участники собрания, считая, что они «полноправные представители народа Республики Беларусь» постановили: «Признать, что реализация Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011−2015 годы обеспечила в стране сохранение политической стабильности, устойчивости экономики и социальной защиты населения».

В документе сделан акцент на позитив. В частности, по индексу человеческого развития Белоруссия заняла 50-е место среди 188 стран мира, доля малообеспеченных сократилась до 5,1% в 2015 году, улучшилась демографическая ситуация. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности вырос с $15,4 тысячи в 2010 году до $17,7 тысячи в 2015 году.

«Однако из-за ряда негативных внешних и внутренних факторов основные прогнозные показатели не были достигнуты. Общие темпы развития страны к концу пятилетия сложились ниже запланированного уровня. Это потребовало принятия взвешенных комплексных мер по преодолению негативных тенденций. Новая пятилетняя программа направлена на формирование условий устойчивого развития страны», — сказано в документе.

Участники собрания постановили «одобрить основные положения Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016−2020 годы и поддержать ее главную цель — повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития». Среди основных направлений социально-экономического развития постсоветской республики указаны: инвестиции, стимулирующие рост производительности труда, создание новых рабочих мест и формирование центров опережающего регионального развития; обеспечение на этой основе эффективной занятости людей и развития человеческого потенциала; рост и диверсификация экспорта товаров и услуг, обеспечение сбалансированности внешней торговли; развитие информационного общества и широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий; всестороннее раскрытие потенциала молодежи и ее активная роль в укреплении государства.

Фактически участники пятого «Всебелорусского народного собрания» согласились с наработками руководства постсоветской республики, закреплёнными в раде других документов, в частности — в официальном прогнозе на 2016 год, утверждённом в конце 2015 года. Тем не менее, участники мероприятия решили «поручить государственным органам принять исчерпывающие меры по достижению поставленной цели и реализации приоритетных направлений социально-экономического развития путем улучшения институциональной среды, изменения отраслевой и технологической структуры экономики, повышения эффективности государственного управления и занятости населения, снижения затрат на производство продукции, развития частного сектора и повышения его вклада в экономику, полной реализации потенциала сотрудничества со всеми странами мира, всестороннего участия в становлении Евразийского экономического союза».

«Считать ключевой задачей пятилетия восстановление и обеспечение дальнейшего устойчивого экономического роста как основы для успешной жизни будущих поколений, — сказано в документе. — В трехдневный срок направить настоящую резолюцию главе государства для рассмотрения и принятия необходимых решений».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня участники пятого «Всебелорусского народного собрания» проголосовали за принятие резолюции и обращения к белорусскому народу. Голосование прошло в лучших традициях съездов КПСС.