Участники V «Всебелорусского народного собрания» согласовали план пятилетки
Минск, 23 июня, 2016, 19:09 — ИА Регнум. В Минске 23 июня участники пятого «Всебелорусского народного собрания» приняли резолюцию, в которой одобрили выполнение плана минувшей пятилетки и утвердили план наступившей пятилетки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Участники собрания, считая, что они «полноправные представители народа Республики Беларусь» постановили: «Признать, что реализация Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011−2015 годы обеспечила в стране сохранение политической стабильности, устойчивости экономики и социальной защиты населения».
В документе сделан акцент на позитив. В частности, по индексу человеческого развития Белоруссия заняла 50-е место среди 188 стран мира, доля малообеспеченных сократилась до 5,1% в 2015 году, улучшилась демографическая ситуация. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности вырос с $15,4 тысячи в 2010 году до $17,7 тысячи в 2015 году.
«Однако из-за ряда негативных внешних и внутренних факторов основные прогнозные показатели не были достигнуты. Общие темпы развития страны к концу пятилетия сложились ниже запланированного уровня. Это потребовало принятия взвешенных комплексных мер по преодолению негативных тенденций. Новая пятилетняя программа направлена на формирование условий устойчивого развития страны», — сказано в документе.
Участники собрания постановили «одобрить основные положения Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016−2020 годы и поддержать ее главную цель — повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития». Среди основных направлений социально-экономического развития постсоветской республики указаны: инвестиции, стимулирующие рост производительности труда, создание новых рабочих мест и формирование центров опережающего регионального развития; обеспечение на этой основе эффективной занятости людей и развития человеческого потенциала; рост и диверсификация экспорта товаров и услуг, обеспечение сбалансированности внешней торговли; развитие информационного общества и широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий; всестороннее раскрытие потенциала молодежи и ее активная роль в укреплении государства.
Фактически участники пятого «Всебелорусского народного собрания» согласились с наработками руководства постсоветской республики, закреплёнными в раде других документов, в частности — в официальном прогнозе на 2016 год, утверждённом в конце 2015 года. Тем не менее, участники мероприятия решили «поручить государственным органам принять исчерпывающие меры по достижению поставленной цели и реализации приоритетных направлений социально-экономического развития путем улучшения институциональной среды, изменения отраслевой и технологической структуры экономики, повышения эффективности государственного управления и занятости населения, снижения затрат на производство продукции, развития частного сектора и повышения его вклада в экономику, полной реализации потенциала сотрудничества со всеми странами мира, всестороннего участия в становлении Евразийского экономического союза».
«Считать ключевой задачей пятилетия восстановление и обеспечение дальнейшего устойчивого экономического роста как основы для успешной жизни будущих поколений, — сказано в документе. — В трехдневный срок направить настоящую резолюцию главе государства для рассмотрения и принятия необходимых решений».
Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня участники пятого «Всебелорусского народного собрания» проголосовали за принятие резолюции и обращения к белорусскому народу. Голосование прошло в лучших традициях съездов КПСС.