Минск, 23 июня, 2016, 16:34 — ИА Регнум. По итогам состоявшегося 22−23 июня в Минске пятого «Всебелорусского народного собрания» его участники одобрили предложенный руководством постсоветской республики план на пятилетку, а также поблагодарили белорусский народ. Об этом говорится в обращении участников собрания к «соотечественникам», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

president.gov.by Всебелорусское народное собрание

В обращении под девизом «Вместе — за сильную и процветающую Беларусь!», с которым Александр Лукашенко участвовал в президентской кампании 2001 года, сказано: «Четверть века мы живем в свободной, суверенной и независимой Республике Беларусь. Это период становления нашего государства, когда нам пришлось преодолевать последствия аварии на Чернобыльской АЭС, распада Советского Союза, отводить страну от пропасти и закладывать фундамент для будущего».

«Собрание выражает огромную благодарность белорусскому народу, его самоотверженному труду и заботе о нашем общем доме. Несмотря на определенные сложности в экономике, мы сохраняем социально-политическую стабильность в обществе. Наше главное достижение — мир, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, которые мы с гордостью передаем новому поколению граждан независимой Беларуси».

«Одобрив основные положения Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016−2020 годы, мы отводим решающую роль в устойчивом развитии страны человеческому капиталу и инновациям», — сказано в документе.

Сторонники Александра Лукашенко констатировали, что постсоветская республика «вступает в новый этап мирового развития — период инноваций, технологических прорывов и идей». Они выразили уверенность в том, что «социальная направленность экономики будет сохранена», а также убежденность в том, что «белорусский народ сделает правильный выбор нашего общего будущего на предстоящих парламентских выборах».

«Нам предстоит воплотить решения, предусмотренные в Программе социально-экономического развития на 2016−2020 годы, и обеспечить каждому человеку возможность заработать на достойную жизнь честным трудом», — проинформировали участники состоявшегося в Минске мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, состав участников пятого «Всебелорусского народного собрания» формировался властями Белоруссии, выборов или иных прозрачных демократических процедур выдвижения делегатов замечено не было. Поэтому внеочередное собрание сторонников Александра Лукашенко, получившее в прессе и блогосфере ряд ироничных названий, диссонировало с эпитетами госагитпропа постсоветской республики, приравнявшего данное собрание к «всенародному вече». Итоги «главного события года» (так окрестили собрание в госСМИ), по мнению экспертов, были ожидаемыми, а само мероприятие — малозначительным пропагандистским шоу, обошедшимся налогоплательщикам в приличную сумму.