Минск, 19 июня, 2016, 08:29 — ИА Регнум. К 2020 году Белоруссия должна нарастить ВВП на 12,1−15% к уровню 2015 года. Об этом говорится в опубликованном 17 июня проекте основных положений Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016−2020 годы.

pravo.by Выполнение основных показателей Программы социально-экономического развития Белоруссии на 2011–2015 годы

Согласно прогнозу, в Белоруссии за пятилетку (2020 к 2015 гг.) производительность труда по ВВП должна вырасти на 12,8−15,1%, продукция промышленности — на 9,1−15,2%, продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий) — на 12,6−15%, инвестиции в основной капитал — на 12−14,9%, экспорт товаров и услуг — на 21−25%, реальные располагаемые денежные доходы населения — на 9,5—11,6%.

Темпы роста инфляции запланированы на уровне: 12% в 2016 году, 9% в 2017 году, 7% в 2018 году, 6% в 2019 году, 5% в 2020 году. Сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2016 году запланировано отрицательное (-0,3% к ВВП), в последующие годы — положительное: 0,2−0,26% в 2017 году, 0,4−0,5% в 2018 году, 0,5% в 2019 году, 0,5−0,65% в 2020 году.

«К концу 2020 года ставки по кредитам снизятся до 9 — 11 процентов. У каждой белорусской семьи будет возможность построить свой дом или квартиру. Продолжительность жизни вырастет до 75,3 года, — сказано в документе. — Для достижения поставленных целей развитие страны будет основываться на следующих приоритетах. Инвестиции — это развитие и рост экономики. Это не только деньги, но и новейший опыт и технологии. Занятость — это возможность каждого гражданина своим трудом обеспечить себя и свою семью. Экспорт — основа нашей открытой экономики, поступления валюты в страну, прибыли предприятиям, налогов в бюджет. Информатизация — это наша конкурентоспособность в современном мире. Молодежь — это главный потенциал государства и будущее страны».

Также запланировано к 2020 году снижение детской смертности до уровня не более 40,5 случая на 100 тыс. детского населения в возрасте от 0 до 18 лет; снижение смертности трудоспособного населения до 3,8 случая на 1 тыс. человек; увеличение доли врачей, работающих по принципу врача общей практики, в системе оказания первичной медицинской помощи до 100%; обеспечить повышение коэффициента рождаемости с 12,5 промилле в 2015 году до 13 промилле в 2020 году. Авторы документа считают возможным «удержать официально зарегистрированную безработицу в пределах 2 процентов от численности экономически активного населения», а также «уровень малообеспеченности населения в социально приемлемых размерах — до 5,5 процента в 2020 году».

«В целом результатом реализации намеченных мер демографической политики должна стать стабилизация численности населения на уровне 9,5 млн. человек», — сказано в программе.

Не обойдена вниманием и проблематика «белорусизации», в частности — конструирования новой идентичности белорусов: «Развитие национальной культуры будет нацелено на сохранение культурной идентичности белорусского народа, национальных творческих традиций, укрепление положительного имиджа Белоруссии в международном культурном сообществе».

Согласно прогнозу на начавшуюся пятилетку, по итогам 2017 года уровень процентных ставок по новым кредитам в национальной валюте прогнозируется в размере 17−18% годовых, 2018 года — 14−15% годовых, 2019 года — 11−12%, 2020 года — 9−11%. Составители программы пообещали также, что «уровень налоговой нагрузки не увеличится и составит не более 26 процентов от ВВП».

«Инвестиционные потоки с государственной поддержкой по ключевым направлениям сосредоточены в 20 государственных программах. В 2016 — 2020 годах будет реализовано более 80 крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 27 млрд. долларов США. В их числе строительство атомной электростанции в Республике Беларусь; организация производства легковых автомобилей в Республике Беларусь СЗАО «БЕЛДЖИ», создание Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», разработка месторождений калийных удобрений со строительством горно-обогатительных комплексов на Петриковском и Старобинском месторождениях, строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский ЦКК», строительство завода по производству металлического листа и белой жести ОАО «ММПЗ-групп», проектирование и строительство экспериментального многофункционального комплекса «Минск-Мир» и другие», — сказано в документе.

Ожидается, что в результате реализации программы удельный вес высокотехнологичных видов деятельности в общем объеме промышленного производства увеличится с 3,2% в 2015 году до 4 — 6% в 2020 году.

В сельском хозяйстве ожидается урожайность зерновых культур к 2020 году «не менее 41 центнера с гектара, что позволит получить до 10 млн. тонн зерна». Также планируется увеличить рентабельность продаж с 2,4% в 2015 году до 10% в 2020 году, создать дополнительно не менее 3,5 тыс. рабочих мест в сфере агробизнеса, а также нарастить до $7,5 млрд экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Удельный вес импортных продовольственных товаров в общем объеме розничного товарооборота в 2020 году будет составлять 15%.

«Реализация намеченных мер позволит повысить обеспеченность населения жильем в расчете на одного жителя с 26,5 кв. метра в 2015 году до 27,3 кв. метра в 2020 году», — сказано в программе.

«Главными индикаторами эффективного развития внешнеэкономических отношений являются рост экспорта товаров и услуг за пятилетие на 21 — 25 процентов, превышение темпов роста экспорта над импортом, а также поставка на экспорт не менее 65 процентов произведенной промышленной продукции», — пообещали составители документа, который 22−23 июня пройдёт формальную процедуру обсуждения сторонниками бессменного руководителя постсоветской республики на пятом по счёту «Всебелорусском народном собрании».

«В пятой пятилетке мы остановим падение и вернем рост экономики, — сказано в публикации. — Помимо достижения базовых целей (рост ВВП, реальных доходов, продолжительности жизни) мы сделаем самое главное — заложим фундамент новой экономики, экономики знаний и услуг». Они отметили также: «Все в наших руках!».

Авторы документа повторили тезис, который Александр Лукашенко настойчиво повторяет каждый раз, когда заходит речь о кризисе в Белоруссии (нынешний длится третий год): «Кризис в странах-соседях, в России и Украине, на наших традиционных рынках, сильно ударил по Белоруссии. Спрос на наши товары сократился. Конкуренция резко выросла. Как следствие, упали экспорт, доходы предприятий и бюджета. Это явилось одной из ключевых причин того, что ряд намеченных задач не был решен».

На самом деле предыдущий пятилетний план был досрочно провален вскоре после его принятия, что вынуждены были признать составители проекта нового пятилетнего плана. В обтекаемых формулировках они попытались заретушировать огромные проблемы, которые постсоветская республика переживает благодаря не внешним, а именно внутренним факторам, прежде всего — проблемам адекватного восприятия, что отражено в хронически не сбывающихся годовых прогнозах, а также ошибках госуправления, ответственность за которые никто брать не желает.

Об этом красноречиво свидетельствует Приложение 1 к новой программе, которую могли бы дополнить официальные прогнозы на 2015, 2014 и предыдущие годы. Так, рост ВВП Белоруссии за 2011−2015 годы вырос (по официальным данным) на 5,9%, а планировался на уровне 62−68% — (расхождение прогноза с итогами более чем в 11 раз), производительность труда по ВВП выросла на 10,8% вместо запланированных 63−68%, промпроизводство — на 4,5% вместо 54−60%, сельхозпроизводство — на 8,8% вместо 39−45%, экспорт товаров и услуг — на 12,1% вместо 118−122% и так далее. Ни один ключевой показатель программы на 2011−2015 годы выполнен не был, судя по приложению к новой программе.

Отметим кратное расхождение между прогнозом и реальностью по итогам реализации плана на минувшую пятилетку. Авторы нового пятилетнего плана не предоставили убедительных оснований для доверия составителям нового пятилетнего плана. Тем более, что в тот же самый день, когда президентская газета «Советская Белоруссия» опубликовала проект программы социально-экономического развития республики на 2016−2020 годы, международное рейтинговое агентство Moody's распространило пресс-релиз, в котором прогнозируется падение ВВП Белоруссии в 2016 году на 2,7% и лишь в 2017 году рост 0,4%. Данные агентства и белорусских «госучёных» в очередной раз существенно разошлись. Однако, как показывает практика, в случае Белоруссии прогнозы Moody's намного точнее и скептически настроенные независимые эксперты ошибаются намного реже.