Бишкек, 13 июня, 2016, 11:59 — ИА Регнум.



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Попытки дестабилизировать ситуацию в Киргизии, предпринятые в марте и мае 2016 года, могут быть связаны с расследованием коррупционных схем, использовавшихся приближенными экс-президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева, в проекте «Кумтор». Об этом сегодня, 13 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности.

По данным ведомства, в рамках расследования уголовного дела о подготовке государственного переворота было рассмотрено заявление бывшего президента компании «Centerra Gold Inc» Леонарда Хоменюка, в котором тот дает показания о многочисленных фактах коррупции в действиях бывшего госсекретаря Киргизии, экс-председателя госконцерна «Кыргызалтын» Дастана Сарыгулова, курировавшего от киргизской стороны работу «Кумтора» в 1992 — 1999 годы. На основании этих показаний Дастан Сарыгулов был задержан в качестве подозреваемого и водворен в изолятор временного содержания.

В ГКНБ также отметили, что «при расследовании вышеназванных коррупционных преступлений следствие столкнулось со значительным противодействием и угрозой безопасности фигурантов уголовного дела со стороны организаторов коррупционных схем — членов и приближенных семьи Аскара Акаева и Курманбека Бакиева, которые не заинтересованы в раскрытии и обнародовании коррупционных схем, их личных коммерческих интересов в проекте «Кумтор».

ИА REGNUM напоминает, что 24 марта 2005 года в Киргизии произошел государственный переворот («Тюльпановая революция»), в ходе которого был свергнут первый президент этой среднеазиатской страны Аскар Акаев, в настоящее время проживающий и занимающийся преподавательской и научной деятельностью в Москве. Вместо него пост главы республики занял Курманбек Бакиев, который был свергнут в результате вооруженного госпереворота («Апрельской революции») спустя всего 5 лет — 7 апреля 2010 года, и нашел прибежище в столице Белоруссии.