Москва, 29 апреля, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Около московского зооприюта в Вешняках волонтеры и зоозащитники продолжают устраивать стихийный митинг. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM зоозащитница Ольга Пырова, активисты организовали у стен приюта круглосуточное дежурство для того, чтобы не допустить уничтожения улик — тел погибших животных. По ее словам, на месте находится порядка 35−40 человек.

Собака (фрагмент). Франсиско Гойя. 1823

«Здесь ужасная ситуация. Трупный запах стоит. Лай собак, которых нам просто не отдают. Полиция все оцепила и охраняет этот экоприют. Здесь есть представители приютов частных, которые хотят забрать этих собак, но нам просто их не отдают, никого не пускают. Есть человек со сломанной рукой, которому полиция не дает написать заявление. Он хотел проникнуть туда, и ему сломали руку», — сообщила Пырова.

Зоозащитница отметила, что никто из владельцев приюта не разъясняет ситуацию активистам. По данным зоозащитницы, договор аренды у управляющей компании приюта закончился в 2012 году.

Волонтер Кожуховского приюта Светлана Шамсутдинова назвала сложившуюся ситуацию в приюте «форменным беспределом». «Вчера с 16−18 часов здесь уже были представители, люди неравнодушные. Лично я подъехала к 21 часу и вот до сих пор нахожусь на близлежащей территории около приюта. До сих пор продолжается противостояние между волонтерским сообществом, которое очень разнородное: здесь представители собачьих команд породистых, здесь и представители волонтеров государственных приютов, здесь и неравнодушные. В данный момент ситуация чуть-чуть сдвинулась с мертвой точки. То есть единственная наша просьба была, даже не требование, — разрешить нам, как физическим лицам, по паспортам забрать животных. Нам было отказано. Всю ночь управляющая компания пыталась провоцировать и всячески искала поддержки у полиции», — сообщила она корреспонденту ИА REGNUM. Волонтер добавила, что на территории работают сотрудники прокуратуры.

«Сейчас они находятся здесь ориентировочно с 9:30. Нет до сих пор никакой информации сколько животных находится, сколько нуждается в оперативном лечении, мы все в ожидании этой информации, все приехали с перевозками, все приюты открыты для приема, здесь, в том числе, находятся и руководители приютов», — пояснила Шамсутдинова.

Напомним, 28 апреля на зоозащитных форумах появилась информация, что в московском приюте «Эко Вешняки» на улице Аллея Первой Маевки погибли собаки и кошки. К вечеру у приюта собрались волонтеры, активисты, зоозащитники и сотрудники полиции. В столичном управлении МВД России сообщили, что полиция проводит поверку по заявлению зоозащитников об убийстве 300 животных. Отмечалось, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили останки 29 кошек и 12 собак.

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Затем стало известно, что между волонтёрами и сотрудниками охраны начались столкновения. Некоторые активисты пытались проникнуть на территорию приюта.

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Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, начата проверка факта жестокого обращения с животными на территории приюта в Восточном округе столицы.

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