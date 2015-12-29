Москва, 30 декабря, 2015, 01:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 29 декабря подписал закон об отмене в 2016 году индексации пенсий работающим пенсионерам и двуэтапной индексации страховых и социальных пенсий. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно документу, пенсии неработающим пенсионерам в следующем году будут проиндексированы на 4%: с 1 января — пенсии космонавтам и членам их семей, с 1 февраля — страховые пенсии по старости (инвалидности). Также на 4% с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии.

Работающим пенсионерам (получающим как пенсии по старости, так и по инвалидности) страховые пенсии, а также размер фиксированной выплаты к страховой пенсии индексироваться не будут, причём этот порядок будет носить постоянный характер. Пенсии прекратившим работу пенсионерам будут выплачиваться без учёта индексаций или корректировок, имевших место в период их работы.

Новым законом предусматривается также возможность дополнительной индексации социальных пенсий и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, а также возможность корректировки стоимости одного пенсионного коэффициента (что влияет на размер пенсии) по итогам первого полугодия 2016 года с учётом ситуации, складывающейся в экономике и социальной сфере.

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